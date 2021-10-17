النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة تأذن السبت بالاحتفاظ بالمظنون فيه رجل الأعمال المهدي بن غربية والمدير الإداري والمدير المالي لشركة على ملكه

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 18:35قراءة: 1 د, 15 ث
وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1، أمس السبت، بالاحتفاظ بالمظنون فيه رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته المهدي بن غربية وكذلك بالمدير الإداري والمدير المالي للشركة التي على ملكه وذلك تزامنا مع تواصل الأبحاث الجارية بخصوص شبهة تورطه في فساد مالي وإداري وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي.

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأحد، أن النيابة العمومية بذات المحكمة اذنت بالاحتفاظ بالمهدي بن غربية بعد أن كانت اذنت بفتح بحث أولي معمق في شأنه وذلك على خلفية علمها بوجود شبهة فساد مالي وإداري بموجب تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية منشورة لدى الدائرة المدنية بسوسة كان المهدي بن غربية أحد أطرافها .

وأضاف ان النيابة العمومية بسوسة كانت أوكلت كذلك إلى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة إإجراء المتعين قانونا من تحريات وأبحاث وأعمال استقرائية ومراجعة النيابة العمومية تباعا.

وأضاف المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي أن هذا الاجراء في حق المضنون فيه المهدي بن غربية يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية لصلاحياتها المسطرة قانونا بمجلة الإجراءات الجزائية وعملا بموجبات الفصول 26 و 27 و29 و30 من المجلة المذكورة.
كما يتنزل هذا الإجراء، حسب المتحدث، في منحى التصدي لجرائم الفساد المالي والاداري التي تعرف انتشار وتطورا في أشكالها واسبابها وأثارها المدمرة للاقتصاد الوطني.

يذكر ان النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي قررت بالتوازي مع ذلك الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234374

Ajanoub  ()  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 16h 15m |           
ما كنتش اتخيل ابدا ان يوجد رجل بوحشية هذا السيد ..
فساد الى النخاع وعمليات مفيوزية ومستوى تعليمي وثقافي في الحضيض ومع ذلك حضي الرجل بمناصب سامية في الدولة كما انه زكي من قبل برلمان ذي اغلبية
نهضوية كما لو كان قدر النهضاويين تزكية احقر الفاسدين وعلى راسهم " المشاهد" افسد الفسدة الذي حماه وتستر عليه راشد الغنوشي ..
كما ما كنتش اتخيل ابدا ان يراس الدولة واحد أهبل اضاع البلد وحرق الضرع والزرع .. طبعاً هو أداة تختفي وراءه عصابات التجمع الدستوري الفاشي وبقية الشلة من الفاشيين والانتهازيين والمرضى ...

Elmejri  ()  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 15h 27m |           
اعتقال رافالي إيمبريالي أحد أبرز زعماء المافيا الإيطالية في دبي.....هل سينتهي الفساد من العالم كمواطن أريد الصحة و الأمن الغذائي و الشغل و التعليم...وبعيدا عن المقاولات السياسية والمهاترات الدعائية...



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