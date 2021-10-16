تونس تتحصل على الجائزة الأولى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساواة بين الجنسين

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 23:06قراءة: 0 د, 55 ث
تحصلت تونس، من خلال مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين، على الجائزة الأولى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساواة بين الجنسين "جندر أواردز" 2021 الخاص بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى

وتهدف هذه الجائزة السنوية، المسندة يوم 15 أكتوبر، الموافق لليوم العالمي للمرأة الريفية، الى تكريم النساء والفتيات اللاتي تضطلعن بدور فعال وتساهمن في تطوير استقلالية المرأة في الوسط الريفي

وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن هذه الجائزة تندرج في إطار المسابقة السنوية التي ينظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لأفضل المشاريع المتدخلة في مجال النهوض بالمرأة الريفية والمساواة بين الجنسين

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية بمدنين مكّن من تحسين مستوى عيش المرأة بالوسط الريفي وتوفير عدة مواطن شغل قارة لفائدة المرأة بصفة عامة ولفائدة صاحبات الشهائد العليا بصفة خاصة

ويشمل المشروع كل من بن قردان وبني خداش وسيدي مخلوف من ولاية مدنين، التي تضم 543 107 ساكنا من ضمنهم 5ر52 بالمائة نساء. ويرتكز على سلاسل القيمة للقطاعات الواعدة وخاصة منها لحوم الضأن والماعز والإبل ، علاوة على تكامل الأنظمة الفلاحية وتعزيز المنتجات والخدمات المحلية.



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