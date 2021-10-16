المنستير: افتتاح "ليالي رباط المنستير" بعرض للفنّان أيمن لسيق

وات - افتتح مساء الجمعة، بالمركب الثقافي بالمنستير، العرض الموسيقي للفنان أيمن لسيق، فعاليات تظاهرة "ليالي رباط المنستير" في دورتها الأولى، التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع جمعية مهرجان المنستير الدولي، وتتواصل إلى 30 أكتوبر الجاري ضمن برنامج "أكتوبر الموسيقي".



وجاء الافتتاح متميزا، إذ قدم الفنّان أيمن لسيق أفضل المختارات الغنائية التي عرف بها مع لمسة محلية، إذ غنى باللهجة المحلية لمدينة المنستير ليقترب أكثر من جمهوره. وقد نجح في عرضه وسجل رضا الجمهور، وفق مدير المركب الثقافي بالمنستير، فهد بنحمودة، حيث انطلق العرض بأغنية "صبرك عليّ" من توزيع سمير المعتوقي، واختتم بأغنية "يامازري حل البيبان".



وأكد الفنّان أيمن لسيق في تصريح صحفي إثر العرض أنّه يختتم كلّ عروضه في تونس ومصر وكندا وأي مكان بأغنية "يا مازري حل البيبان". وأفاد بأنّه خلال فترة الحجر الصحي، أعدّ خمسة أغان جديدة منها التي صدرت وهي "أعطاك الوقت" وأغنية "زلزال" مغربية، وهناك انتاج جديد لأغنية لبنانية، وأخرى مصرية وأغنية تونسية ستصدر جميعها قريبا خلال السنة الجارية وستكون في نمط موسيقي جديدـ مؤكدا أنّه سيكون له إنتاج آخر جديد خلال سنة 2022.



وأوضح المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير، مهدي معط الله، ل"وات"، أنّ أيمن لسيق فنان شاب صاعد وله جمهوره والعديد من المحبين على غرار الفنّان نور شيبة والفنان مرتضي الفتيتي وستكون مختلف الأنماط الموسيقية موجودة ضمن "ليالي رباط المنستير" وفي كلّ التظاهرات بولاية المنستير.

وبيّن أنّ هذه التظاهرة كان مقررا تنظيمها في معلم الرباط الأثري الكبير بالمنستير، غير أنّ الظروف المناخية حالت دون ذلك، وفي حال تحسن الطقس سيقع الذهاب إلى رباط المنستير، مؤكدا الحرص الشديد على تطبيق البروتوكول الصحي.

وثمن معط الله جهود أعوان الحماية المدنية والأمن الوطني والمتطوعين من أبناء الكشافة التونسية والمصائف، الذين ساندوا جهودهم في تنظيم هذه التظاهرة وبقية التظاهرات الثقافية بكلّ معتمديات الجهة.



