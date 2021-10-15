فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يطلق حملة لحث المستثمرين بالتونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس

أطلق فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس حملة بعنوان #OuiZarzis لحث الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج وتشجيعها على الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ويقدم الفضاء الذي يحتضنه مركز "جرجيس الذكي" المخصص لاستقطاب الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، العديد من التسهيلات والامتيازات لجذب المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج



وقال رئيس مدير عام الفضاء شوقي فريعة بهذه المناسية، "نحن على اطلاع بالإمكانيات المتاحة في الجهة وبكفاءاتها المتواجدة بالخارج وإننا على ثقة أكبر بأننا سنحقق سوياً نتائج واعدة في مختلف المجالات خاصة التكنولوجية منها (التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والهندسة والذكاء الاصطناعي) في الفترة القادمة"

وأشار إلى أنه من بين الشركات المنتصبة بالفضاء يوجد ما يقارب عن 14 شركة لمستشمرين من الجالية المقيمة بالخارج من بينها شركة متخصصة في التقنية المالية في فرنسا



ويمكن للمهتمين بمجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من المستثمرين متابعة الفيديو الترويجي للحملة على الرابط التالي:httpss://investinzarzis.tn/ouizarzis/



ويقدم هذا الفيديو، امتيازات الفضاء وبعض قصص نجاح رواد أعمال تقنيين أصيلي الجنوب الشرقي.

كما يمكن العودة إلى البريد الإلكتروني عبير الرابط: info@investinzarzis.tn فضلا عن إمكانية الاطلاع على الصفحة الرسمية للحملة والفيديو المصاحب

www.investinzarzis.tn/ouizarzis



