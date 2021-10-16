دورة اينديان ويلس - انس جابر تفشل في بلوغ الدور النهائي

انهزمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في الدور نصف النهائي لدورة اينديان ويلس، ضد اللاعبة الاسبانية Paula Badosa المصنفة 27 عالميا، بمجوعتين دون رد (6-3 و6-3).وكانت انس جابر ضمنت في اعقاب هذه المشاركة الناجحة دخولها قائمة العشر الاوائل عالميا خلال التصنيف الذي سيصدره الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات يوم الاثنين المقبل.وكانت أنس تاهلت الى الدور نصف النهائي لدورة اينديان ويلس الامريكية ذات 1000 نقطة بفوزها في الدور ربع النهائي على الايستونية انيت كونتافيت المصنفة 20 عالميا 2-صفر (7-5 و6-3) في المباراة التي اقيمت في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة.وكانت انس جابر ازاحت في الادوار السابقة الروسية انا كانالينسكايا المصنفة 151 عالميا 2-صفر والامريكية دانيال كولينس المصنفة 25 عالميا 2-صفر واللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا المصنفة 65 عالميا 2-1.