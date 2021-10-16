دورة اينديان ويلس - انس جابر تفشل في بلوغ الدور النهائي

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 06:04قراءة: 0 د, 41 ث
انهزمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في الدور نصف النهائي لدورة اينديان ويلس، ضد اللاعبة الاسبانية Paula Badosa المصنفة 27 عالميا، بمجوعتين دون رد (6-3 و6-3).

وكانت انس جابر ضمنت في اعقاب هذه المشاركة الناجحة دخولها قائمة العشر الاوائل عالميا خلال التصنيف الذي سيصدره الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات يوم الاثنين المقبل.

وكانت أنس تاهلت الى الدور نصف النهائي لدورة اينديان ويلس الامريكية ذات 1000 نقطة بفوزها في الدور ربع النهائي على الايستونية انيت كونتافيت المصنفة 20 عالميا 2-صفر (7-5 و6-3) في المباراة التي اقيمت في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة.


اقرأ أيضا: أُنس جابر "الحلم أصبح حقيقة "


وكانت انس جابر ازاحت في الادوار السابقة الروسية انا كانالينسكايا المصنفة 151 عالميا 2-صفر والامريكية دانيال كولينس المصنفة 25 عالميا 2-صفر واللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا المصنفة 65 عالميا 2-1.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234255



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 16 أكتوبر 2021 | 10 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
Babnet
17°
Babnet24°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1624°-1723°-1822°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive