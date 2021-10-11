السيرة الذاتية لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد

وات - عيّن سمير سعيّد، وزيرا للاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن التي ادت اليمين، اليوم الاثنين، امام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد



ويشغل سمير سعيّد، الذي ولد في 3 ديسمبر 1957 ببني خيار، ولاية نابل، حاليا، منصب الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس منذ ماي 2021.



وعيّن سمير سعيّد من افريل 2019 الى افريل 2020، رئيس مجلس ادارة البنك التونسي الكويتي، الفرع التونسي للمجموعة المصرفية الفرنسية.

كما شغل من جانفي 2016 الى مارس 2019 منصب مدير عام الشركة التونسية للبنك.



وتولى سمير سعيّد من سنة 2013 الى سنة 2016، خطة رئيس مدير عام لشركة الحصن للاستثمار بسلطنة عمان، وهي مؤسسة مشتركة بين قطر القابضة ووزارة المالية العمانية، وتعمل في قطاعات الزراعة وتربية الاحياء المائية والصحة والتعليم والصناعة والاتصالات والتقنيات الجديدة

واشرف من سنة 2003 الى سنة 2013 على البنك التنمية العماني بسلطنة عمان ، كرئيس مدير عام









