انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء

يتميز طقس الثلاثاء بتسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة ، إذ من المنتظر أن تتراوح القصوى منها بين 28 و33 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات.



أما نشاط الرياح فيتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل، حيث تصل سرعتها إلى حدود 60 كلم/س. و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج بخليج قابس.



وتكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات فكثيفة السحب بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ترافقها أمطار متفرقة بالقصرين وسيدي بوزيد



