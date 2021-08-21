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تونس تتسلم 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 13:51قراءة: 0 د, 24 ث
تسلمت تونس اليوم السبت 21 أوت الجاري بميناء رادس، 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا في إطار الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19

وتم تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، والسيد توماسو سانسوني، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية الإيطالية بتونس





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