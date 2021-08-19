سيدي بوزيد: أضرار فلاحية جسيمة في عدد من المناطق بسبب تساقط كميات من المطر مصحوبة بالبرد

وات - خلّفت الأمطار المصحوبة بكمّيات من البرد التي شهدتها مساء أمس الاربعاء بعض المناطق من ولاية سيدي بوزيد، أضرارا فلاحية فادحة شملت الأشجار والزراعات الفصلية، وفق ما أفاد به اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي براهمي في تصريح لــ(وات).



وأوضح على براهمي أن العاصفة الحقت اضرارا فادحة في مناطق "الفريو" و"البراقة" و"أولاد ابراهيم" وجزء من منطقة "الجواجبية" و"الفتح" و"أولاد عمامة" حيث تضررت المحاصيل الفلاحية تماما مما يتطلب حلا سريعا واستثنائيا لفائدة المتضررين.

وذكر المتحدث باسم الفلاحين فرج برقوقي في تصريح لــ(وات) أن حوالي 70 فلاّحا قد تجمعوا بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد كممثلين عن عدد كبير من الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم "لإطلاق صيحة فزع" للمسؤولين والسلط المعنية بعد أن أتلفت محاصيلهم الزراعية بالكامل ولم يتبقى من محاصيلهم أي منتوج، وللمطالبة بالنظر في وضعيتهم الخاصة بشكل استثنائي وعاجل حيث أصبحوا بلا موارد رزق، بحسب قوله.

يذكر أن الامطار القوية المصحوبة بالبرد التي تهاطلت مساء أمس الاربعاء قد خلّفت أضرارا في عدة مناطق متفرقة من ولاية سيدي بوزيد وخاصة بمناطق فلاحية من معتمديتي الهيشرية وبئر الحفي.





