جندوبة: برمجة جني أكثر من 8300 هكتار من الخفاف لموسم2021

وات -

تمت خلال الموسم الحالي لجني الخفاف بولاية جندوبة، الذي انطلق منذ منتصف شهر جويلية الماضي ،برمجة جني 8300 هكتار منها 3100 هكتار تابعة للدائرة الغابية بجندوبة موزعة على 7مراكز (بوضلعة، فرنانة، الغرةالبلدة، عين سلطان، الصرية1 والصرية2 ) و5100 هكتار تابعة للدائرة الغابية بعين دراهم، أعلى الدوائر الغابية انتاجا لمادةالخفاف في تونس .وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اعتبر رئيس دائرة الغابات بجندوبة لطفي الحمايدي أن مادة الخفاف تعد أهم مورد غابيبالجهة مستندا في ذلك الى ما يوفره من انتاج وطني يناهز 90 بالمائة منه وما يوفره من مواطن شغل بلغ خلال الموسمالمنقضي 25 ألف موطن شغل بين موسمي وقارويجمع الخفاف بصنفيه "الفحل" و "المولّد" في شكل مناشر قبل أن يتم بيعه لشركات تونسية وأجنبية بعد اعلان بتة عمومية بسعريقدرب 200 دينار للقنطار الواحد ثم نقله للمصانع التحويلية التونسية في كل من مقرين بولاية بن عروس وطبرقة بولايةجندوبة وتصديره عبر الموانئ التونسيةويستأثر مركز عين سلطان بمعتمدية غار الدماء، أكبر مراكز جني الخفاف بالدائرة الغابية بجندوبة، بربع المساحة تقريبا رغمقلة عدد أشجاره مقارنة ببعض المراكز الأخرى على غرار مركز الغرّة الذي يستأثر بأكثر من 52 ألف شجرة ممتدة علىمساحة 867 هكتار وهو ما يفسّر مناعة هذا المركز من القطع العشوائي والحرائق مقارنة بمراكز أخرى وفق مصدر بدائرةالغابات بالجهة ويتوقع أن يبلغ انتاج الخفاف في الدائرة الغابية بعين دراهم لهذا الموسم نحو 36500 قنطاركما تستأثر ولاية جندوبة بنحو 90 بالمائة من الإنتاج الوطني لمادة الخفاف اذ يناهز انتاجها السنوي 70 ألف قنطار من الخفافو79 ألف متر مكعب من الخشبوتتوزع مساحة الغابات في ولاية جندوبة بين 73 ألف هكتار غابات طبيعية و46 ألف هكتار غابات محدثة و11 الف هكتار غاباتشعراء وفجوات وتبلغ مساحة أشجار الفرنان بولاية جندوبة حسب إحصائيات 2020 قرابة 44 ألف هكتار وأشجار الزان 8 آلافهكتار ومساحات مختلطة بين أشجار الزان والفرنان 14 ألف هكتار وورقيات مختلفة بمساحة تقدر بـ20 ألف هكتارويشغل القطاع الغابي نحو 25 ألف موطن شغل بنحو 750 ألف يوم عمل في السنةوينتج هذا القطاع سنويا نحو6 طن من الريحان و35 طن من الفطريات و13 طن من الصنوبر الثمري و15 طن من الصنوبرالحلبي و30 مليون وحدة علفية و30 طن من لحوم الصيد و40 طن من الحزونوتبلغ مساحة الأراضي الغابية بولاية جندوبة 130 ألف هكتار وهي أكبر مساحة موجودة بالجمهورية التونسية بنسبة غطاء نباتييفوق 42 بالمائة من المساحة الجملية للجهة البالغة نحو 310 آلاف هكتار وهو ما يمثل 10 بالمائة من مساحات الغابات فيتونسوينتفع من هذا القطاع الحيوي أكثر من 165 ألف ساكن يقطنون بالمناطق الغابية وهو ما يمثل نحو 39 بالمائة من عدد سكانالولاية البالغ نحو 407 آلاف حسب آخر إحصاء صادر عن المعهد الوطني للإحصاءوللتذكير تعود أول عملية جني لمادة الخفاف في تونس والذي تجنى أشجار "المولّد" منه مرة واحدة كل 12 سنة مرة و"الفحل"مرة واحدة في عمر الشحرة الى صائفة 1884 قام بها معمرين فرنسيين وايطاليينويستخدم الخفاف كمادة عازلة وحافظة وفي صناعة العوّامات وشباك الصيد وسدادات القوارير وفي حشو طلقات بنادق الرشوصناعة السفن والأسلحة والعربات والمنازل والآلات الزراعية التقليدية وتصنيع الأبواب والشبابيك وغيرها.