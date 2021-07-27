رابطة أبطال إفريقيا : عقوبات ضد الترجي التونسي والأهلي المصري على خلفية أحداث مباراة ذهاب نصف النهائي

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قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم حرمان الترجي التونسي من حضور جماهيره خلال مبارياته الأربعة (4) التالية في مسابقة رابطة الابطال الافريقية مع تعليق التنفيذ لمقابلتين (2) من العقوبة شريطة ألا يعيد الترجي ارتكاب مثل هذه الاحداث خلال 24 شهرًا وذلك بسبب ما اعتبرته لجنة الانضباط سلوكا عدوانيا من المتفرجين خلال مباراة الترجي التونسي والاهلي المصري بملعب رادس في ذهاب نصف نهائي تصفيات كاس رابطة ابطال افريقيا يوم 19 جوان الماضيوفي حال ارتكاب الترجي لمخالفة مماثلة خلال هذه الفترة ، سيتم تنفيذ عقوبة المباراتين الاخريين (2) تلقائيًا .كما فرض الاتحاد غرامة مالية على الترجي التونسي بقيمة 60.000 دولار (ستون ألف دولار أمريكي) .ومن جهة اخرى فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، غرامة مالية على النادي الأهلي المصري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته ضد الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.وقال "الكاف" ان تقارير مباراة الأهلي والترجي، التي جرت على ملعب "رادس" يوم 19 جوان الماضي، تشير إلى أن جمهور الأهلي الذي كان متواجدا في الملعب، استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات..وأضاف : انه تقرر فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8000 دولار بسبب سلوك المتفرجين غير الرياضي".وكان الأهلي، فاز على الترجي 1- صفر في تونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل ان يفوز ايابا 3-صفر في القاهرة وتاهل الى الدور النهائي الذي فاز فيه على كايزر تشيفز الجنوبي إفريقي، بثلاثية نظيفة وتوج بلقب كاس رابطة الابطال.