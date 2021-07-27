وصول مليون لتر من الأكسجين من الولايات المتحدة الأمريكية

حلّت، مساء الإثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محمّلة بـ310 أسطوانة تحتوي على مليون لتر من الأوكسيجين ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس في مواجهة تفشّي فيروس كورونا.وسيتولّى الجيش الوطني توزيع هذه الأسطوانات من الأوكسيجين فورا على عدّة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وتوجّهت رئاسة الجمهورية بخالص عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا المدّ التضامني الهام في الظرف الصحي الصعب الذي تمرّ تونس، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس، مرّة أخرى، مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.وقد تم تسلّم هذه الكميات من الأوكسيجين بحضور الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، "دونالد بلوم".