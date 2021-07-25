صفاقس :محتجون يحاولون اقتحام مقر حركة النهضة وقوات الامن حالت دون ذلك

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يواصل الشبان اللمحتجون بصفاقس، محاولاتهم اقتحام مقر حركة النهضة الكائن بطريق قرمدة، وقد حالت قوات الامن دون ذلك عبر تطويق مقر الحركة وتفريق المحتجين باستعمال الرصاص المطاطي في الهواء والغاز المسيل للدموع.واكد والي صفاقس، انيس الوسلاتي، في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للانباء "على ان المحتجين عمدوا الى حرق مدرعة تابعة لقوات الامن كما اسفرت المناوشات بين المحتجين وقوات الامن الى اصابة عنصرين امنيين باصابات خفيفة تم نقلهما الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة"من جهته، افاد مصدر امني، صحفية /وات/ بان الوضع الحالي تحت السيطرة وعملية الكر والفر متواصلة بين الوحدات الامنية والمحتجين لمنعهم من الوصول الى مقر حركة النهضة والعبث به" وفق تعبيره مشيرا الى ان حماية الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الاحزاب مسالة امنية ووطنية لا تنازل عنها"من ناحيته، اكد رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس، الحبيب دريس، "على ان الوضع تحت السيطرة بفضل التواجد الامني الذي يسهر على حماية مقر الحركة من هؤلاء المحتجين الذين وصفهم ب"المأجورين" .