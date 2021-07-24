توزر: عودة العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجّه في كامل الولاية بداية من 26 جويلية وإجراءات مصاحبة لفرض احترام التدابير الصحية

وات -

أعلنت ولاية توزر في بلاغ لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه سيتم عودة العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجّه بداية من الاثنين 26 جويلية الى غاية الاحد 8 أوت في كامل مناطق الولاية مع إمكانية اعتماد إجراءات الحجر الصحي الشامل خلال عطلة نهاية كل أسبوع حسب تطوّرات الوضع الوبائي.وتخضع الجهة منذ 14 جويلية الجاري والى غاية الاحد 25 من نفس الشهر لإجراءات الحجر الصحّي الشامل الذي وقع إقراره من طرف اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بعد تسجيل زيادة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا في بداية هذا الشهر.والى جانب اعتماد الحجر الصحي الموجّه سيتواصل العمل بإجراءات مصاحبة هدفها تشديد المراقبة على احترام التدابير الصحية تشمل مواصلة منع الجولان من الثامنة مساء الى الخامسة صباحا ويستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب المهن الليلية وعمليات تزويد الأسواق.وتقرر كذلك منع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم بداية من الرابعة بعد الظهر والتشديد على اتباع التدابير الصحية الوقائية وشروط حفظ الصحة وتمنع كذلك جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق التظاهرات بجميع أشكالها مع منع ارتياد دور العبادة وتعليق نشاط الأسواق الأسبوعية.ويتم خلال هذه الفترة كذلك تشديد الرقابة بمداخل معتمديات ومناطق الولاية والتثبّت من تراخيص التنقل للوافدين من الولايات والمناطق التي تشهد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا.