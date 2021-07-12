وزارة المرأة تعلّق أنشطة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة جراء فيروس كورونا

قرّرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن تعليق أنشطة كافة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة مع ضرورة الاقتصار على توفير الخدمات الحياتية بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من إقامة وإعاشة وإحاطة نفسية.كما قرّرت وفق بلاغ لها اليوم الاثنين تأجيل كافة التظاهرات والأنشطة والنوادي الصيفية والملتقيات التكوينية انطلاقا من يوم الثلاثاء 13 جويلية إلى غاية يوم السبت 31 جويلية 2021 بدخول الغاية، وذلك حفاظا على سلامة الأطفال والإطارات المشرفة في ظل ارتفاع عدد المصابين جراء فيروس كورونا المستجد.وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الخروج من الأزمة الصحية في أسرع الآجال وبأخف الأضرار وإتباع الإجراءات الوقائية وفق مقتضيات البروتوكول الصحي.