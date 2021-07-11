كتاب "الفاقد المهاري – هجرة الكفاءات المخاطر والفرص والاحتمالات" لعبد الوهاب بن حفيظ دراسة تساعد أصحاب القرار على تعديل البوصلة

مع صدور نتائج مناظرة الباكالوريا، والامتحانات الجامعية، ومع استمرار الوضع الصعب في تونس نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية عموما، يعود بقوة الحديث عن هجرة الكفاءات ورغبة الشباب التونسي في استكمال مشواره الدراسي التعليمي في الخارج، كما يسعى البعض ممن استكملوا دراستهم الى البحث عن مورد رزق خارج حدود الوطن.وقد استقطبت ظاهرة هجرة الكفاءات اهتمام الدولة وكذلك اهتمام الباحثين. وفي هذا السياق صدر للباحث عبد الوهاب بن حفيظ أستاذ علم الاجتماع عن دار سوتيميديا للنشر، كتاب يحمل عنوان " الفاقد المهاري – هجرة الكفاءات المخاطر والفرص والاحتمالات"، وقد تمّ إنجازه بالتعاون مع منتدى العلوم الاجتماعية الذي يرأسه الكاتب نفسه، والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، إذ هو في الأصل دراسة أجراها الباحث سنة 2019 لفائدة المعهد الذي يمثل إحدى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية.ويمثل هذا الكتاب الصادر في 158 صفحة وثيقة هامة تساعد لا فقط على فهم هذه الظاهرة والدفع إلى التفكير فيها، بل كذلك تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات أو تعديل البوصلة أي تعديل السياسات المعتمدة والتوجهات اللاّزم مراجعتها خاصة أمام الارتفاع الكبير لحجم هجرة الكفاءات والمهارات خاصة منها الطبية والصحية بشكل عام. ويرى الباحث عبد الوهاب بن حفيظ أن "العديد من الدول ذات الامكانيات والجاهزية والموارد الواسعة دخلت في معركة استقطاب مهاري للرد على الثغرات التي تأكدت خلال التعاطي مع جائحة الكوفيد 19".وللإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بظاهرة هجرة الأدمغة أو الكفاءات أو المواهب، والتي تمثل نقاط غموض لدى عامة الناس ممن يلاحظون تزايد الرغبة في الهجرة، دعّم الكاتب دراسته بمجموعة من الجداول والرسومات التي تقدم إحصائيات وأرقام تساهم في فهم الظاهرة.وتضمن الكتاب ستة فصول، تطرق الباحث في بدايتها الى تاريخية نشأة مفهوم هجرة الأدمغة وقدم لمحة عن الدراسات والتقارير الدولية السابقة المهتمة بالموضوع، وتساءل عن دوافع الهجرة هل هي "فجوة الدخل أم نمط العيش" وفسّر استنادا الى خرائط ورسوم بيانية، جغرافية هجرة الكفاءات التونسية حول العالم.وخصص الفصل الثاني لتسليط الضوء على "هجرة المهارات وسياقات التعاون الدولي"، حيث تعرّض الباحث إلى الملامح السوسيوديمغرافية للمهاجرين التونسيين والعنصر الجندري، فضلا عن استعراض أنساق وتطور هجرة الكوادر التونسية في إطار التعاون الفني.وبخصوص "الفاقد المهاري ضمن القطاعات ذات الأولوية" وهو محور الفصل الثالث، فقد لاحظ أستاذ علم الاجتماع، تزايد الطلب الإقليمي والعالمي على مهن الطب وأبرز العوامل الطاردة والجاذبة في هجرة الكفاءات الطبية، كما تناول ظاهرة هجرة الكفاءات في مجال الهندسة وأبرز تطور عدد خريجي جامعات الهندسة وتوزيع المتعاونين منهم حسب البلد والرتبة وعلاقة ذلك بتطور عدد الطلبة حسب نوعية الشهادة، ليخلص إلى أسباب البطالة والعوامل الجاذبة للهجرة في هذا الاختصاص.وتناول الكاتب بالبحث عدم التكافؤ بين خريجي الجامعات وإمكانيات التوظيف، كما رصد الاختصاصات الأكثر مغادرة مع تسليط الضوء على تداعيات هجرة الأساتذة الجامعيين. وتعرض في الفصل الرابع من الكتاب إلى مسألة المتخرجين التونسيين في المهجر واختيار بعضهم العودة للعمل في تونس وتفضيل البعض الآخر البقاء للعمل في الخارج مفسرا الأسباب الكامنة وراء ذلك.وركز الكاتب في الفصل الخامس على ظاهرة الهجرة العكسية وأثر البيئة التنافسية، معرجا على مبررات هذا التحرك وضرورته في مختلف القطاعات.وبما أن الكفاءات مرغوب فيها وفي الفوز بخدماتها من قبل الجميع فقد اختار الكاتب في الفصل الأخير من مؤلفه أن يلفت النظر إلى مسألة "تدوير المهارات" وما يكمن خلف تنقل المهارات الدائري من أهمية براغماتية تتمثل في التنقل باستمرار بين دول المنشأ والدول الحاضنة.وللإشارة فإن هذا الكتاب، يعتبر تتمة لكتاب سابق للدكتور عبد الوهاب بن حفيظ في السياق ذاته، يحمل عنوان "فيزا الطلاب : موضوع رغبة وممانعة" تطرق فيه إلى الصعوبات التى تعترض الطلبة التونسيين والعرب بشكل عام، خلال مساعيهم للدراسة في أوروبا أو في دول أمريكا الشمالية.والباحث والأستاذ الجامعي عبد الوهاب بن حفيظ، الذي يترأس حاليا منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية، وهو منسق إقليمي لمشاريع بحثية دولية، كما أنه خبير لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ولدى اليونسكو وهو عضو مؤسس لكرسي اليونسكو للوقاية من التطرف العنيف، كما كان قد أسس سنة 2005 صلب الألكسو "المرصد العربي للتربية".وصدر له عن "سوتيميديا" أيضا هذا العام، كتاب بعنوان "الخروج من العقل الهش – من أجل عقد تربوي جديد".