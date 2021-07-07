ولاية تونس: من بينها منع تنقل العربات : تشديد الاجراءات ووضع خطط عملية لتنفيذها لمجابهة كورونا

انعقد المجلس الجهوي للامن المضيق اليوم الاربعاء بمقر ولاية تونس تحت اشراف الوالي الشادلي بوعلاق للنظر في كيفية تشديد الاجراءات للحد من تداعيات فيروس كوروناواكد بلاغ صادر عن الولاية تعرض المجلس لخطط عملية لتنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء ، فضلا عن القيام بحملات مشتركة لمراقبة مدى احترام البروتوكول الصحي بالفضاءات العامة و بوسائل النقل ، على غرار ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسديكما اشار ذات البلاغ، الى دعوة المجلس الامني الى الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي و كل المظاهر التي من شأنها أن تساهم في انتشار العدوى، بالاضافة الى تكثيف الدورات الأمنية بالشواطئ و الحرص على تحسيس المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية ،وتطبيق القانون و اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين.وسلط المجلس الضوء ايضا على البلاغ المشترك الصادر عن ولاة تونس الكبرى امس الثلاثاء حول منع تنقل العربات بجميع أصنافها باقليم تونس خلال عطلة نهاية الأسبوع و إقرار مواصلة الإجراءات المتخذة في إطار البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 30 جوان 2021يذكر انه بتاريخ 30 جوان الفارط ، قرر ولاة تونس الكبرى (تونس، اريانة ، منوبة بن عروس)منع جميع التجمعات وتعليق كافة التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة، وذلك لمدة 14 يوما بداية من يوم الخميس 1 جويلية إلى غاية يوم الاربعاء 14 جويلية 2021يشار ايضا الى ان الإجراءات المتخذة شملت تعليق نشاط المعارض وقاعات الرياضة الخاصة والعامة وقاعات الأفراح وقاعات المؤتمرات وقاعات الألعاب والحمامات، وتحديد طاقة الاستيعاب للفضاءات التجارية بنسبة 30 بالمائة مع احترام البرتوكولات الصحية الخاصة بها.كما تم منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والمطاعم منعا باتا، والاقتصار على الفضاءات الخارجية على أن ترفع الكراسي ويمنع الاستهلاك على عين المكان بداية من الساعة الرابعة مساء، مع مواصلة منع استعمال الشيشة ولعب الورق وتحديد طاقة استيعاب المطاعم السياحية بنسبة 30 بالمائة، مع تشديد الرقابة قصد احترام جميع التدابير، وفي صورة المخالفة يتم الغلق الفوري للمحل أو المؤسسة المعنية.