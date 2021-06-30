المنستير: صابة الزيتون تقدر بـ50 ألف طن للموسم الفلاحي 2021-2022  

وات -

ذكرت رئيسة قسم الإنتاج النباتي بالمندوبية بالجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، منيرة الغربي سهلول، اليوم الاربعاء، بأن صابة الزيتون للموسم الفلاحي 2021-2022 تقدر بـ50 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 10 آلاف طن من الزيت.وأوضحت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، بأنّ الصابة أقل من المعدل الجهوي الذي يبلغ 60 ألف طن من الزيتون، غير أنّها أفضل من صابة الموسم الزيتي بالنسبة بموسم 2020-2021، التي كانت ضئيلة وبلغت 18 ألفا و900 طن من الزيتون.وأشارت، إلى أنّ الصابة كانت جيّدة إثر نزول كميات هامّة من الأمطار خاصة في سبتمبر وأكتوبر، غير أنّ انحباسها في شهر ديسمبر 2020 وجانفي 2021، أثر على غابة الزياتين بولاية المنستير وأصبحت الصابة مشتتة.وشهدت غابات الزيتون بولاية المنستير مداواة في حدود 560 ألف أصل زيتون من الجيل الزهري والجيل الثمري من حشرة العثة بمعتمديات بنبلبة والوردانين وقصيبة المديوني وطبلبة والبقالطة.وسجلت طبلبة والبقالطة والمصدور ومنزل حرب مداواة بالجرارات لـ232 ألف أصل زيتون خلال الفترة 28 ماي - 11 جوان 2021 ، في حين رفض الفلاحون بمنزل كامل استعمال الطائرة والمبيدات الكيميائية خوفا من أن يقع الاضرار بالضيعات الفلاحية البيولوجية التي تعدّ 34 ألف أصل زيتون، وطالبوا المداواة بمبيد بيولوجي، الا انه غير متوفر لدى المصالح المعنية.وتواصل حاليا المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير متابعة ذبابة الزيتون، وفق ما بيّنته ذات المصدر.