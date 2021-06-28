لاول مرة التقطيع الجيني يكشف عن وجود السلالة النيجرية لحالة وافدة من ليبيا

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كشفت نتائج عمليات التقطيع الجيني لعينات من مصابين بفيروس "كورونا" وجهتهم الادارة الجهوية للصحة بمدنين مؤخرا الى معهد باستور، تسجيل اول حالة اصابة بالسلالة النيجيزية لحالة وافدة من ليبيا اقامت باحدى المصحات في بداية الشهر الحالي، فيما جاءت نتائج بقية العينات للسلالة البريطانية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).واوضح العنز ان هذه السلالة الجديدة اقل خطورة من السلالة البريطانية، مشيرا الى مضاعفة الجهود والعمل من اجل حماية الجهة من امكانية تسلل السلالة الهندية وخاصة من المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون الجهة عبر عمليات الانقاذ البحري باعداد كبيرة واخرها مجموعة 178 مهاجرا يوم امس وقع وضعهم في الحجر الصحي الاجباري واجراء تحاليل لهم واخضاع عيناتهم للتقطيع الجيني.وعن الوضع الوبائي بالجهة، فقد تم تسجيل حالة وفاة لمصاب في ال60 سنة من العمر، ليرتفع العدد الجملي للوفيات الى 658 حالة وفاة، ويتواصل الوضع "حذرا وخطيرا" بمعتمديتي بن قردان وجرجيس خصوصا، حيث سجلت الجهة 67 اصابة محلية جديدة يوم امس منها 38 اصابة بجرجيس و19 اصابة ببن قردان، فيما جاءت بقية الاصابات بحومة السوق (5 اصابات) وبمدنين الشمالية (3 اصابات) واصابة واحدة في كل من مدنين الجنوبية وبني خداش وبذلك تصل جملة الاصابات منذ ظهور الوباء الى 16745 اصابة.وتطورت حالات الشفاء الى 15269 حالة، بتسجيل 22 حالة شفاء ببن قردان، و12 حالة بجرجيس، و10 حالات بسيدي مخلوف، و7 حالات بكل من اجيم وبني خداش، و6 حالات بمدنين الشمالية، و4 حالات بحومة السوق، و3 حالات بميدون وحالتي شفاء بمدنين الجنوبية.