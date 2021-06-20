الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 20 جوان 2021

وات -

توزر: حالة وفاة جديدة ترفع مجموع الوفيات الى 180 و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكاف: تسجيل 07 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل 11 حالة وفاة و390 اصابة بفيروس "كورونا" خلال 3 ايام

مدنين: تسجيل اول اصابة بفيروس "كورونا" في صفوف تلاميذ الباكالوريا

سجلت ولاية توزر، مساء أمس السبت، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لشخص مقيم في قسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي بنفطة، ليرتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الفيروس بالجهة منذ بداية ظهور الوباء، إلى 180 وفاة، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأشار براني في تصريح ل"وات"، إلى أنه تم كذلك رصد 31 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 104 تحاليل وردت نتائجها على المصالح الصحية متعلقة بعينات وقع رفعها خلال الأيام الثلاثة الماضية من شهر جوان الجاري.ويقيم في المستشفيات 11 مصابا، من بينهم 2 في قسم الإنعاش الطبي، و5 في قسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي بتوزر، و3 في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش، وحالة واحدة مقيمة بالقسم ذاته بمستشفى نفطة، بعد حالة الوفاة المذكورة وتحويل مريضة الى قسم الإنعاش.وفي ما يتعلق بنسق عمليات التلقيح، تم أمس السبت تطعيم الأشخاص المعنيين بالجرعة الثانية فقط، ليبقى عدد الأشخاص المتحصلين على جرعات التطعيم بمركز التلقيح الجهوي 8018 شخصا دون اعتبار حملات التلقيح الميدانية، تلقى منهم 2960 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.ارتفعت اليوم الأحد حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار جائحة "كورونا" الستحد إلى 343 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10037 حالة، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 322 عينة بتاريخ 17 و18 جوان، أفرزت وفاة 07 أشخاص وإصابة 133 شخصا بعدوى الفيروس، وهي أعلى حصيلة تسجل في الجهةكما جاء في التحيين اليومي للوضع الوبائي تعافي 9510 اشخاص، فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 58 شخصا منهم 13 في اقسام الانعاش والعلاج المركز، مقابل ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 527 شخصا وهم يشكلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرةسجلت ولاية باجة خلال الايام الثلاثة الاخيرة 11 حالة وفاة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة الى 260 شخصا.كما تم تسجيل 390 اصابة جديدة منها 261 اصابة بمدينة باجة وضواحيها، وتوزعت بقية الاصابات على معتمديات نفزة وعمدون وتبرسق وتستور ومجاز الباب وتبرسق وقبلاط وتيبار، وتعد هذه الاصابات الارفع منذ بداية جائحة "كورونا".وكان المدير الجهوى للصحة الياس عمار قد اكد مؤخرا ل(وات) ان الفترة الحالية تعد الاخطر منذ بداية جائحة "كورونا"، وتعرف منطقتي باجة وعمدون وضعية صعبة حيث استقبلت المستشفيات الجهوية والمحلية اكثر من 120 بالمائة من طاقتها القصوى من مرضي "كوفيد 19" خلال الاسبوعين المنقضيين.وسجل ايضا ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات النشيطة والاصابات الجديدة بعد انتشار السلالة البريطانية بمختلف مناطق الجهة التى صنفت ذات مستوى "انذار مرتفع جدا" للاصابة بالفيروس، علما وان عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى امس السبت بلغ بالجهة 8748 حالة من جملة 23224 تحليلا تم اجراؤها، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.اصيب مترشح لمناظرة البكالوريا، شعبة اداب، من معتمدية جرجيس بفيروس "كورونا"، ما استوجب عزله الى حين نقله اليوم الاحد الى مركز العزل الاجباري بالمهدية لمواصلة اجراء اختبار البكالوريا بمركز الاختبارات الكتابية بالمهدية، وتعتبر هذه الحالة الاولى المسجلة في صفوف تلاميذ البكالوريا بالولاية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).وتم كشف هذه الاصابة التي يرتفع بها اجمالي الاصابات في صفوف التلاميذ الى 374 اصابة من جملة 609 عينات بتاريخ يوم امس رصدت 42 اصابة بكامل ولاية مدنين منها 16 اصابة بمعتمدية جرجيس، وتوزعت بقية الاصابات المسجلة بين 8 اصابات بمدنين الجنوبية، و5 اصابات ببن قردان، و3 اصابات بكل من حومة السوق وميدون، واصابتين اثنين بكل من بني خداش وسيدي مخلوف ومدنين الشمالية، واصابة واحدة باجيم ليصل عدد اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 16150 اصابة.كما سجلت الجهة حالة وفاة واحدة لرجل في سن ال76 سنة ليصل العدد الجملي لحالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" الى 650 حالة وفاة منذ ظهور الوباءووفق العنز فان ولاية مدنين ليست من بين الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل وبقية الاجراءات التي تم اقرارها يوم امس، اذ ان عدد الاصابات بفيروس "كورونا" اقل من 50 حالة لكل 100 الف ساكن، وهو ما يجعل الوضع الوبائي "غير خطير"، الا انه في ذات الوقت "حذر" ويتطلب الانتباه، مع ضرورة الاقبال على التسجيل لتلقيح ضد الفيروسوفي اطار حملة التلقيح بلغ عدد الجرعات التي تم تقديمها بالجهة 54632 جرعة منها 1184 جرعة قدمها يوم امس المركزان الجهويان بمدنين وحومة السوق والمركزان المحليان بجرجيس وبن قردان.