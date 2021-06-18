مهرجان الجاز في قرطاج في دورة استثنائية

يعود مهرجان // الجاز في قرطاج// هذا العام في دورة استثنائية ستقام على مرحلتين وذلك من نهاية جوان الجاري والى غاية مارس 2022.وبعد عام ونصف من الاحتجاب، ينتظم المهرجان هذه السنة بضاحية قمرت التي ستستضيف عروض الدورة الاولى المقرر اقامتها من 30 جوان الى غاية 4 جويلية لتتواصل اثر ذلك بمسرح الاوبرا بتونس من خلال دورة موسعة تتضمن حفلات مبرمجة الى غاية مارس 2022.وتقترح ادارة المهرجان في برنامج الدورة الاولى، سهرات تحتفي بموسيقى الجاز ومن اهمها سهرة سيمافانك من كوبا يوم 30 جوان وجيمي ساكس من فرنسا يوم 1 جويلية ولاباس من الجزائر يوم 2 جويلية الى جانب سهرة بعنوان اورورا للثنائي التونسي نسرين ووائل جابر في المرحلة الاولى فيما سيؤثث الجنوب افريقي نومسيبي زيكودي والنمساوي ماكس ذي ساكس سهرة 3 جويلية والايرلندي كاز هاوكينز سهرة الاختتام يوم 4 جويلية.ويعرف مهرجان الجاز هذا العام، شراكة جديدة بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة بالمؤسسة الوطنية للنهوض بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ومسرح الاوبرا بتونس كما يحظى بدعم من عدة شركاء على غرار سفارة سويسرا بتونس والمعهد الفرنسي بتونس وسفارةالولايات المتحدة بتونس .وتاتي هذه الدورة بعد فترة صعبة استمرت سنة ونصف شهد خلالها القطاع الثقافي بصفة عامة صعوبات جمة شانه شان جميع القطاعات الاخرى حسب ما صرح به مدير المهرجان مراد المطهري في ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس بضاحية قمرت مبينا ان الصعوبات شملت الفنانين والمهرجانات على حد السواء داخل تونس وقد مكنت الاتصالات التي قام بها المنظمون مع عدد من الشركاء في اوروبا وامريكا خلال فترة الحجر الصحي من الوقوف على حجم هذه الازمة التي طالت جميع مجالات القطاع.وتابع انه رغم الضغوطات والصعوبات التي واجهها المنظمون فان الهيـئة المديرة للمهرجان حرصت على ان تكون متواجدة على الساحة الفنية وان تحافظ على تواصلها مع الجمهور ومع شركائها ووسائل الاعلام الذين ما انفكوا يدعمونها منذ اكثر من 20 سنة.وخلافا للعادة فان العروض ستقام مبدئيا انطلاقا من الساعة السادسة ونصف مساء في انتظار تحديد التوقيت الجديد بقرار وزارة الشؤون الثقافية وبعد التشاور مع اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا.ومن المنتظران تقام العروض في المرحلة الاولى في حدائق قمرت حيث اشار المطهري الى انها المرة الاولى التي يقام فيها مهرجان الجاز.في فضاء مفتوح وسيتم في هذا الاطار تهيئة المكان الذي سيكون موزعا على ثلاث مواقعاما بالنسبة للدورة الموسعة المقررة من جويلية الى مارس 2022 فقد ابرز مدير المهرجان انه تم الى حد الان ضبط برمجة شهر مارس التي سيكون فيها حاضرا التونسي ياسين بولعراس والذي سيشارك ايضا في مهرجان الصيف /قرطاج والحمامات والكاف/. اما بقية العروض فسيتم الكشف عنها في الايام القليلة القادمةومن المنتظر ان يكون عشاق موسيقى الجاز على موعد في مارس 2022 مع عرض /نو ماد سبيريتس/ يوم 4 مارس لعازف العود التونسي . امين المرايحي الى جانب الثلاثي اليكس لوسيا وانجل ديميري وزكاري كسيك كما سيتابع الجمهور الفرنسي التونسي ياسين بولعراس /5 مارس/ والفرنسي الصيني يويو ما /26 مارس/ المقيمين بامريكا .ويعود التونسي بولعراس بعرض / ليلة في تونس/ والذي تم تقديمه يوم 30 جانفي الماضي في عرض ما قبل الاول فيما يعرف يويوما بانه من ابرز العازفين على الة الكمنجة وافضل من يؤدي معزوفات بتهوفين وباخ...