وزارة التربية تدعو المترشحين للدورة الرئيسية لباكالوريا 2021 الى التثبت من أعداد ورموز المراقبة المستمرة من 18 الى 21 جوان الجاري

دعت وزارة التربية تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز الدورة الرئيسية لامتحان باكالوريا 2021 إلى المبادرة بالدخول إلى موقع www.edunet.tn للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة الراجعة إليهم بالنظر وذلك بداية من يوم 18 جوان الجاري وإلى غاية 21 جوان 2021وأفادت الوزارة أنه بإمكان هؤلاء التلاميذ الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة (رمز المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل السنوي في التربية البدنية) والتثبت منها، وفي حال وجود خطأ يتعين على المترشح سحب مطلب اعتراض من الموقع الالكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 22 جوان الجاري.يشار الى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2021 تنطلق يوم الاربعاء 16 جوان 2021 وتتواصل أيام 17 و18 و21 و22 و23 جوان، على ان تعلن نتائجها يوم الأحد 4 جويلية 2021، وفق رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2020 -2021.