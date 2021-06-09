وزارة الخارجية: السماح للمسافرين والطلبة التونسيين الدخول للتراب المغربي، ابتداء من 15 جوان 2021، بعد الاستظهار بدفتر تلقيح أو تحليل سلبي للكوفيد 19

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه سيُسمح للمسافرين التونسيين، ابتداء من يوم 15 جوان 2021، بدخول التراب المغربي، شريطة الاستظهار بدفتر تلقيح أو تحليل سلبي ل"الكوفيد 19" لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند الوصول إلى المغرب.وأوضحت الخارجية في بلاغ لها اليوم الأربعاء أن الخطوط الجوية التونسية، ستشرع في القيام قريبا بالإجراءات اللازمة لتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية بين تونس والدار البيضاء، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة في الغرض من السلطات المغربية.كما أضافت الوزارة أن السلطات المغربية، قرّرت تنظيم دورة استثنائية على مرحلتين (رئيسية وتدارك)، لفائدة الطلبة التونسيين العالقين بتونس، بالمؤسسات الجامعية المغربية التي يزاولون فيها دراستهم، "وذلك على إثر المساعي الدبلوماسية ولاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمع الوزير عثمان الجرندي، يوم 28 ماي 2021، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.