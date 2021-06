البريد التونسي يطلق منصة رقمية جديدة موجهة لفائدة حرفائه والمواطنين « My Poste»

أعلن البريد الـــتونسي عـــن إطلاق المنصــــة الرقمــــية الجــديدة « My Poste»، وهي منصة متوفرة عبر الهاتف الجوال وشبكة الأنترنات.وتعتبر المنصة الجديدة « my Poste » الواجهة الرقمية للبريد التونسي، وترتكزعلى مبدإ الرقمنة الشاملة، ويمكن تنزيلها بكل سهولة عبر مختلف مواقع التحميل App store أوPlay store و Huawei App Gallery.وستمكن منصة « my Poste » المواطنين وحرفاء البريد التونسي من القيام بعملية فتح حساب بريدي جاري أو حساب ادخار أو حساب سيكاف تانيت عن بعد بطريقة سهلة عبر تبادل معلوماتي رقمي مؤمن. كما ستشمل هذه المنصة عديد الخدمات الأخرى على غرار خدمة التحويلات المالية والخدمات البريدية الأخرى.كما ستمكن « my Poste » حرفاء البريد التونسي من الانتفاع بمجموعة من الخدمات عن بعد، على غرار الإطلاع بصفة حينية على أرصدة الحسابات البريدية الجارية ومتابعة العمليات المنجزة على حسابات الادخار وحساباتSICAV TANIT وحسابات باقة "أنا تونسي"، وكذلك تحميل الكشوفات والمعرف البريدي لحساباتهم بكل سرعة وسهولة، بالإضافة إلى الإطلاع على جملة من المعلومات المفيدة على غرار تحديد أقرب مكتب بريد أو موزع آلي للأوراق المالية وأسعار الصرف ومختلف العروض التجارية للبريد التونسي.وتمثل المنصة الرقمية الجديدة فضاء للتواصل مع البريد التونسي من خلال طرح الحرفاء لاستفساراتهم والتفاعل عن بعد مع مختلف هياكل البريد التونسي.