رجة أرضية غرب بلخير بقفصة بقوة 3.17 درجة

وات -

سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية غرب منطقة بلخير من ولاية قفصة على الساعة 21 و 02 دقيقة (توقيت محلي) من مساء امس الثلاثاءوبلغت قوة الرجة، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، 3.17 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.26 درجة خط عرض و بـ9.17 درجة خط طـول