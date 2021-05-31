الهيئة القطاعية للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بمنوبة تحذر سلطة الاشراف من تمرير القانون الأساسي الجديد لقطاع التعليم العالي

حذرت الهيئة القطاعية للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمنوبة، اليوم الاثنين، سلطة الاشراف من تمرير القانون الأساسي الجديد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي وصفته بالمبهم والهجين.
وعبرت الهيئة القطاعية، في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته يوم 29 ماي الجاري باشراف الاتحاد الجهوي للشغل، عن رفضها لمحتوى الوثيقة المعروضة حاليا على الهياكل البيداغوجية على أساس أنها نسخة أولية من القانون الأساسي الجديد للأساتذة الجامعين الباحثين.
واعتبرت ان ما قامت به الوزارة "مناورة لإجهاض مشروع القانون الأساسي الأصلي الذي تعطل الاشتغال عليه منذ مارس 2019 ولم يستأنف النقاش في شأنه وفي نقاطه الخلافية لتزامن ذلك مع تعطل الهيئة الادارية للجامعة العامة في 9 سبتمبر 2019، ومع الوضع الاستثنائي الذي فرضه وباء كورونا المستجد مما حال دون انعقاد اجتماعات الهياكل النقابية بصفة طبيعية.
وشددت على أن محتوى الوثيقة المعروضة لم يقع التفاوض في شأنه داخل الهياكل الشرعية والقانونية الممثلة للجامعات بالاتحاد العام التونسي للشغل . وبينت الهيئة التزامها بالذود عن حق قطاع التعليم العالي في الحصول على قانون أساسي يعبر عن طموحات الجامعيين والباحثين و الكفاءات ويرتقي الى مستوى امالهم وتطلعاتهم ليكون دعامة لبناء مستقبل الأجيال القادمة في جامعة عمومية تكون قاطرة نمو وتطور للوطن.
وأكدت الهيئة القطاعية للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمنوبة على استعدادها التام لخوض جميع أشكال النضال لأي مشروع ترى فيه ارتهانا لمستقبل الأجيال القادمة من الجامعيين والأكادميين في تونس.
وعبرت الهيئة القطاعية، في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته يوم 29 ماي الجاري باشراف الاتحاد الجهوي للشغل، عن رفضها لمحتوى الوثيقة المعروضة حاليا على الهياكل البيداغوجية على أساس أنها نسخة أولية من القانون الأساسي الجديد للأساتذة الجامعين الباحثين.
واعتبرت ان ما قامت به الوزارة "مناورة لإجهاض مشروع القانون الأساسي الأصلي الذي تعطل الاشتغال عليه منذ مارس 2019 ولم يستأنف النقاش في شأنه وفي نقاطه الخلافية لتزامن ذلك مع تعطل الهيئة الادارية للجامعة العامة في 9 سبتمبر 2019، ومع الوضع الاستثنائي الذي فرضه وباء كورونا المستجد مما حال دون انعقاد اجتماعات الهياكل النقابية بصفة طبيعية.
وشددت على أن محتوى الوثيقة المعروضة لم يقع التفاوض في شأنه داخل الهياكل الشرعية والقانونية الممثلة للجامعات بالاتحاد العام التونسي للشغل . وبينت الهيئة التزامها بالذود عن حق قطاع التعليم العالي في الحصول على قانون أساسي يعبر عن طموحات الجامعيين والباحثين و الكفاءات ويرتقي الى مستوى امالهم وتطلعاتهم ليكون دعامة لبناء مستقبل الأجيال القادمة في جامعة عمومية تكون قاطرة نمو وتطور للوطن.
وأكدت الهيئة القطاعية للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمنوبة على استعدادها التام لخوض جميع أشكال النضال لأي مشروع ترى فيه ارتهانا لمستقبل الأجيال القادمة من الجامعيين والأكادميين في تونس.
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