تونس تتوصل الى اتفاق مع الكيبيك في مجال الضمان الاجتماعي

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توصلت تونس الى اتفاق مع الكيبيك بكندا في مجال الضمان الاجتماعي تقر التغطية الصحية وجرايات الشيخوخة والعجز لفائدة أبناء الجالية التونسية بالكيبيك وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعيةوذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذا الاتفاق جاء عقب لقاء عقد عن بعد وجمع وفدا من خبراء في الضمان الاجتماعي عن البلدين وذلك في اطار جولة ثالثة من المفاوضات لمناقشة مشروع الاتفاقية التونسية الكيبيكية للضمان الاجتماعيوأضافت الوزارة أن الاتفاقية تشمل تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز وذوي المتوفين من المنتفعين بجرايات في القطاعين العمومي والخاص كما تقر التغطية الصحية ومنافع حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنافع العائلية طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة الإقامةولفتت الى أن هذه الاتفاقية تنطبق على العملة الأجراء وغير الأجراء والممثلين بهم وأعوان الدولة وأولي حقهم والطلبة مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية الى جانب كونها تضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين و تحويل المنافع بين البلدين المتعاقدين و تجميع فترات النشاط المقضاة في البلدينوأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية بالخارج من خلال مزيد إبرام الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي مع بلدان الإقامةوللاشارة ارتفعت بموجب هذه الاتفاقية عدد اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وبلدان الاقامة للتونسيين بالخارج إلى 23 اتفاقية .