شقشوق: وزارة النقل متشبثة باستكمال خطوات احداث ميناء المياه العميقة بالنفيضة

وات -

سنرفض بداية من سنة 2022 أي تعامل ورقي على مستوى ميناء رادس

كشف وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الجمعة، ان وزارة النقل متشبثة باستكمال احداث ميناء المياه العميقة بالنفيضة وان قائمة مختصرة من المقاولين تعمل على دراسة الموقع للتوصل الى نتائج حول الجوانب الفنية للمشروع .واضاف شقشوق ، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة، ان المقاولين المهتمين بالمشروع طلبوا تمديد اجال الدراسات الميدانية الى شهر نوفمبر 2021 قبل التوجه الى الممولين .وشدد شقشوق على اهمية التوجه نحو احداث موانئ المياه العميقة في تونس خاصة وان 60 بالمائة من البواخر باتت غير قادرة على الرسو في الموانئ التونسية نظرا لعدم توفر الاعماق المطلوبة.واعلن عن وجود عرض تلقائي تقدم به احد المستثمرين لتطوير ميناء بنزرت وان الوزارة درست هذا المقترح وتحتاج الى موافقة المجتمع المدني والسلطات الجهوية لتنفيذه.وبين ان ميناء بنزرت في حال تطويره يمكن ان يلعب دورا كبيرا على مستوى استقبال المسافرين الى جانب ميناء جرجيس مما يخفف الضغط على ميناء حلق الوادي ويدفع نحو تطوير ميناء رادس.ودعا شقشوق ، في سياق آخر، شركة النقل بالانايبب بالصحراء " ترابسا "الى السماح لوزارة النقل باستكمال الدراسات على مستوى ميناء الصخيرة خاصة وانه يوجد اتفاق لتحويله الى ميناء للمياه العميقة.واكد الوزير ان تطوير ميناء الصخيرة مرتبط بخطط لتحويل الانشطة الكيميائية على مستوى ولاية صفاقس الى جانب قربه من ميناء جرجيس وقابس.ولفت الى ان ميناء جرجيس احتاج الى تمويلات لتطويره بقيمة 7 ملايين دينار علما وان الميناء يعد من اهم الوجهات لاستقبال المسافرين ويمكن تعزيز دوره من خلال اطلاق خطوط جديدة في اتجاه طرابلس وجنوةولاحظ شقشوق وجود استثمارات لتطوير ميناء قابس سيتم رصدها في ميزانية الدولة لسنة 2022 في حين ستحتاج تطوير بطاحات جربة الى دراسة النظام المؤسساتي ومخطط الأعمال.قال وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، " سنرفض بداية من السنة المقبلة أي تعامل ورقي على مستوى ميناء رادس سواء كان من الوسيط القمرقي أو من الموردين أو المصدرين ومع سائر المنظومات الموجودة، وذلك بداية من شهر جانفي 2022".وأضاف شقشوق، خلال جلسة عامّة عقدت، الجمعة، بالبرلمان، خصصت لإجراء حوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أن تفعيل المنظومة الرقمية للتصرف في الحاويات " توس" بميناء رادس تعد من المشاريع ذات الأولويّة وستكون المنظومة الوسيلة، التي ستحدث تغييرا، في ميناء رادس ومع جميع المتدخلين على مستوى الموانئ.وأشار الوزير إلى " تعطل مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالموانئ بسبب الإجراءات الإدارية، لاسيما، تلك المتعلقة بالصفقات العمومية " قائلا، " لاحظنا تأخيرا في جميع المشاريع، التّي تمّ إنجازها على مستوى ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ ".وفي المجال البحري والموانئ، أيضا، قال شقشوق، إن الإجراءات الإدارية كانت وراء تأخر إمضاء اللزمات الخاصّة بمشروع ميناء المياه العميقة بالصخيرة.وأضاف، " توجد 3 شركات مهتمة بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وهو مشروع سينطلق في الإنجاز خلال سنة 2022".وتحدث بالمناسبة عن مخطط إنقاذ الشركة التونسية للخطوط الجويّة، التّي تشكو عجزا، وعن تمكنها من استغلال 11 طائرة خلال جوان 2021 ليرتفع عدد الطائرة المستغلة من الشركة إلى 14 طائرة.وأفاد، في ما يتعلّق بالتعريفات قائلا، "نحاول مع الناقلة الوطنية القيام بتخفيضات إضافية في التعريفة مراعاة للتونسين بالخارج". وأكّد بخصوص الحجوزات، أيضا، أنّ نسبتها بلغت مستويات قياسية هذه السنة على النقل البحري "ونحن مطالبون ببرمجة رحلات إضافية سواء على ميناء حلق الوادي أو جرجيس".وأعلن وزير النقل واللوجستيك عن أن تدشين الخط "إ" من شبكة السكك الحديدية السريعة سيكون يوم 25 جويلية 2021 تزامنا مع عيد الجمهوريّة. يذكر أن مشروع السكك الحديدية السريعة، الذي انطلقت تونس في الاعداد له منذ سنة 2007 وكان من المفترض ان ينطلق منذ سنة 2012، انطلقت الاختباترات الفنية الخاصّة بالخط إ منذ يومي 17 و18 ماي 2021. وشملت هذه الاختبارات في مرحلة أولى اختبارات التجهيزات والمعدات.