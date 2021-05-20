تونس تنظم عن بعد الدورة 28 للأولمبياد الافريقية لسنة 2021

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تنظم تونس ( بولاية سوسة ) عن بعد الدورة 28 للأولمبياد الإفريقية لسنة 2021 ببادرة من الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات بالشراكة مع وزارة التربية وتحت إشراف الاتحاد الافريقي للرياضيات ولجنة الأولمبياد الافريقية للرياضيات خلال الفترة 18-27 ماي الجاريويشارك في هذه الدورة ، حسب ما أفادت به (وات)، اليوم الأربعاء، رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات ورئيسة لجنة التنظيم المحلية منية الدغموري بوزويتة، 74 مشاركا ومشاركة من تونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وبتسوانا وكينيا والكوت دي فوار ونيجيريا ورواندا والطوغو وأوغندا، بمعدل فريق واحد من 6 مشاركين عن كل دولة في حين تشارك تونس علاوة على فريقها الرسمي بمجموعة تضم 12 مشاركا ومشاركة بصفة غير رسمية.وتفتح الأولمبياد رسميا يوم السبت 22 ماي الجاري من خلال عقد اجتماع عن بعد بين رؤساء الوفود المشاركة على أن ينظم يوم الأحد 23 ماي الجاري الاختبار الأوّل، فيما يخصص اليوم الثاني من فعاليات هذه التظاهرة، الموافق للاثنين 24 ماي الجاري للاختبار الثاني، للاختبار الثاني ويضم كلّ اختبار ثلاثة مسائل ويتواصل أربعة ساعات ونصف.ويقع الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 26 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا في حين يكون اختتام الدورة 28 للأولمبياد الأفريقية لسنة 2021 بعرض لفيديو الاختتام.وبدأت منذ الأمس الثلاثاء، اللّجنة العلمية للدورة 28 للأولمبياد الأفريقية العمل على المواضيع التي ستمثل موضع الاختبارات وتضم اللّجنة العلمية.وتضمّ اللجنة كلّ من رئيسة الاتحاد الافريقي للرياضيات المغربية نزهة اليعقوبي، ورئيس لجنة الأولمبياد الافريقية للرياضيات النيجيري أدوال سولارين، ورئيس لجنة الأولمبياد العالمية للرياضيات الانقليزي جيوف سميث ورئيسة اللجنة المحلية التونسية منية الدغموري بوزويتة والخبير في أولمبياد الرياضيات الجنوب أفريقي ليام بيكر والخبير لدى الاتحاد الافريقي للرياضيات التونسي رؤوف ثابت.وأوضحت منية الدغموري بوزويتة أنّ هذه الدورة كان مبرمج تنظيمها سنة 2020 في تونس غير أنّ جائحة كورونا حالت دون ذلك فتقرر تنظيمها هذه السنة عن بعد مؤكدة أنّ الإعداد التكنولوجي لهذه الدورة سيكون له دور أساسي في نجاح الدورة. وسبق لتونس أن نظمت سنتي 2004 و2012 دورتين للأولمبياد الافريقية للرياضيات.