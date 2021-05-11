كوناكت" تدعو الى التسريع بايجاد آليات لمساندة القطاعات المتضررة من الاغلاق"

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" ، الى التسريع بإيجاد الآليات اللازمة لمساندة القطاعات المتضررة والتخفيف من وطأة القرارات الأخيرة على أصحاب المؤسسات وذوي الاعمال الحرة.واكدت "كوناكت" في بلاغ اصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي ، الثلاثاء، ضرورة تأجيل خلاص الالتزامات الجباية والاجتماعية وإلغاء الخطايا وإقرار مساعدات مالية لتجاوز هذه الأزمة بأخف الاضرار.وشددت على ضرورة التسريع بعملية التلقيح وضمان حسن سيرها وتعميمها وذلك لتحقيق المناعة الجماعية واحترام إجراءات الوقاية اللازمة والتباعد الجسدي.ونبّه المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الى أن إغلاق المحلات زاد في تعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وان اجراءات الحجر الشامل التي تم الإعلان عنها دون أخذ الجانب اللوجستي بعين الاعتبار مما دفع إلى مزيد من الفوضى والاكتظاظ.وأقرت تونس حجر صحيا شاملا لمدة اسبوع واحد من 9 الى 16 ماي 2021 مع منع الجولان من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا الا للضرورة وللقطاعات الحيوية، مع اقرار اجراءات اخرى في محاولة منها لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.واثار هذا القرار احتجاجات عديد القطاعات الحيوية التي اعتبرته قرارا غير مدروس لا سيما في هذه الفترة التي تعيش فيه هذه القطاعات صعوبات اقتصادية، تراجعت على اثرها الحكومة لتمنح بعض الاستثناءات.يشار الى ان اجمالي الوفايات جرّاء الفيروس بلغ يوم ماي الجاري، نحو 11468 حالة فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 321 الفا و837 اصابة، حسب معطيات لوزارة الصحةوناهز اجمالي عدد المتعافين 279 الفا و634 شخصا بعد تماثل 2137 حالة للشفاء، وفق المصدر ذاته.