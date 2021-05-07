فتح باب الترشح للإقامة بمركز الفنون الحية برادس

أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بلاغا أعلنت فيه عن فتح باب الترشح للحصول على 03 منح إقامة بمركز الفنون الحية برادس لمدة (11) شهرا وذلك بداية من غرة نوفمبر 2021 في اختصاصات الرسم والخزف والنسيج والنحت والنقش والتصوير الشمسي.ودعت الوزارة الفنانين التشكيليين الراغبين في تقديم ترشحاتهم الى ايداع ملفاتهم بداية من تاريخ نشر البلاغ إلى غاية 26 ماي 2021 لدى وزارة الشؤون الثقافية، إدارة التكوين والرسكلة، 4 نهج الموز بالفي 1009 تونس.ويتم قبول ملفات الترشح عن طريق البريد الالكتروني التالي bureau.dfr@mac.gov.tnوتتضمن ملفات الترشح وجوبا مطلب باسم وزير الشؤون الثقافية،وسيرة ذاتية للمترشح،مشروع برنامج للأعمال التي يعتزم القيام بها خلال مدة إقامته بالمركز، وملفا حول الأعمال الشخصية الأخيرة للمترشح (مع محامل سمعية بصرية) .واكدت الوزارة في بلاغها ان الفنانين الذين يتم اختيارهم مطالبين بالتفرغ كليا لإنجاز مشاريعهم الفنية في ورشات معدة للغرض على امتداد فترة إقامتهم.