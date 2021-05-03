منتخب كرة القدم النسائية في تربص تحضيري جديد من 3 الى 7 ماي 2021

ينطلق المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم النسائية (صنف الكبريات) تحت اشراف المدرب سمير الاندلسي اليوم الاثنين 3 ماي في ثالث تربص تحضيري بمدينة تونس العاصمة وسيتواصل الى يوم الجمعة 7 ماي 2021 وذلك استعدادا للبطولة العربية للسيدات التي ستقام بمصر في اواخر شهر اوت وكذلك تحضيرا لتصفيات كأس افريقيا القادمة.وسيتضمن هذا التربص الاعدادي الثالث ثماني حصص تدريبية ستدور بين الملعب الفرعي بالمرسى وبين الملعب الاصطناعي برادس.الجمعية الرياضية النسائية بنك الإسكان: مريم ساسي- شيماء عباسي- شيماء بن محمد- نورهان عياري- انس بوسعايدة- اميمة غدامسي- خديحة سميدة- رمال عبود- سناء يعقوبي- عبير ساسي- يسر بوريانالجمعية الرياضية النسائية سوسة: سليمة جبراني-اية جدي- ايمان مشارة-هزار صولة- أحلام حطاب- شيراز بن علي- اية بن خليفة-ملاك شهود-عزة سريديالجمعية الرياضية النسائية طبولبو قابس: درصاف فرجاني- اسلام لطيفيالجمعية الرياضية النسائية مدنين: امنة ورغميالجمعية الرياضية النسائية بوحجلة: نجلة حراثيالجمعية الرياضية النسائية سبيبة: ذكرى محفوظالجمعية الرياضية النسائية الساحل: ياسمين جميعيالجمعية الرياضية النسائية قفصة: وفاء مسعود- هديل بوبكرنادي الاستقلال الأردني: سامية عون - غادة عياديبرنامج التربص :10.00: تجمع بالجامعة التونسية لكرة القدم16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى