منتخب كرة القدم النسائية في تربص تحضيري جديد من 3 الى 7 ماي 2021

ينطلق المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم النسائية (صنف الكبريات) تحت اشراف المدرب سمير الاندلسي اليوم الاثنين 3 ماي في ثالث تربص تحضيري بمدينة تونس العاصمة وسيتواصل الى يوم الجمعة 7 ماي 2021 وذلك استعدادا للبطولة العربية للسيدات التي ستقام بمصر في اواخر شهر اوت وكذلك تحضيرا لتصفيات كأس افريقيا القادمة.
وسيتضمن هذا التربص الاعدادي الثالث ثماني حصص تدريبية ستدور بين الملعب الفرعي بالمرسى وبين الملعب الاصطناعي برادس.
وفيما يلي قائمة اللاعبات المدعوات:
الجمعية الرياضية النسائية بنك الإسكان: مريم ساسي- شيماء عباسي- شيماء بن محمد- نورهان عياري- انس بوسعايدة- اميمة غدامسي- خديحة سميدة- رمال عبود- سناء يعقوبي- عبير ساسي- يسر بوريان
الجمعية الرياضية النسائية سوسة: سليمة جبراني-اية جدي- ايمان مشارة-هزار صولة- أحلام حطاب- شيراز بن علي- اية بن خليفة-ملاك شهود-عزة سريدي
الجمعية الرياضية النسائية طبولبو قابس: درصاف فرجاني- اسلام لطيفي
الجمعية الرياضية النسائية مدنين: امنة ورغمي
الجمعية الرياضية النسائية بوحجلة: نجلة حراثي
الجمعية الرياضية النسائية سبيبة: ذكرى محفوظ
الجمعية الرياضية النسائية الساحل: ياسمين جميعي
الجمعية الرياضية النسائية قفصة: وفاء مسعود- هديل بوبكر
نادي الاستقلال الأردني: سامية عون - غادة عيادي
برنامج التربص :
الاثنين: 3 ماي 2021
10.00: تجمع بالجامعة التونسية لكرة القدم
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الثلاثاء: 4 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الأربعاء: 5 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الخميس: 6 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الجمعة: 7 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
وسيتضمن هذا التربص الاعدادي الثالث ثماني حصص تدريبية ستدور بين الملعب الفرعي بالمرسى وبين الملعب الاصطناعي برادس.
وفيما يلي قائمة اللاعبات المدعوات:
الجمعية الرياضية النسائية بنك الإسكان: مريم ساسي- شيماء عباسي- شيماء بن محمد- نورهان عياري- انس بوسعايدة- اميمة غدامسي- خديحة سميدة- رمال عبود- سناء يعقوبي- عبير ساسي- يسر بوريان
الجمعية الرياضية النسائية سوسة: سليمة جبراني-اية جدي- ايمان مشارة-هزار صولة- أحلام حطاب- شيراز بن علي- اية بن خليفة-ملاك شهود-عزة سريدي
الجمعية الرياضية النسائية طبولبو قابس: درصاف فرجاني- اسلام لطيفي
الجمعية الرياضية النسائية مدنين: امنة ورغمي
الجمعية الرياضية النسائية بوحجلة: نجلة حراثي
الجمعية الرياضية النسائية سبيبة: ذكرى محفوظ
الجمعية الرياضية النسائية الساحل: ياسمين جميعي
الجمعية الرياضية النسائية قفصة: وفاء مسعود- هديل بوبكر
نادي الاستقلال الأردني: سامية عون - غادة عيادي
برنامج التربص :
الاثنين: 3 ماي 2021
10.00: تجمع بالجامعة التونسية لكرة القدم
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الثلاثاء: 4 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الأربعاء: 5 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الخميس: 6 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
16.00: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي برادس
الجمعة: 7 ماي 2021
9.30: تمارين بالملعب الفرعي الاصطناعي بالمرسى
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