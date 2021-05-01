منوبة: الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تطالب بتلقيح رؤساء البلديات، والنقابات البلدية تؤكد اولوية تلقيح اعوان الحضائر وفرق الدفن

وات -

طالبت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات من رئيس الحكومة الاذن بتلقيح رؤساء البلديات ضمن المرحلة الثالثة من حملة التلقيح التي تشمل اعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين والاطارات.وبين رئيس الكنفدرالية فيصل الدريدي في تصريح ل(وات)، ان الكنفدرالية توجهت بمكتوب في الغرض الى مصالح رئاسة الحكومة، لطلب السماح بتلقيح رؤساء البلديات بالنظر الى مهامهم وتعاملهم المباشر مع المواطنين واشرافهم على مواكب دفن وفيات فيروس "كورونا" وما قد ينجر عنه من تعرضهم لخطر العدوى من الفيروسفي سياق متصل، اعرب عدد من ممثلي النقابات الاساسية بالبلديات في منوبة وفي عدد من الولايات، عن استغرابهم من عدم افراد عمال الحضائر، وفرق الدفن بالبلديات بحملة تلقيح خاصة، نظرا لحساسية مهنتهم خلال جائحة "كورونا" وتضاعف مسؤولياتهم، وتنوع ادوارهم، ليس فقط برفع الفضلات المنزلية التي تهددهم بالعدوى، بل باشرافهم على عمليات التعقيم في جميع المؤسسات التي تشهد اصابات والمنازل التي تسجل وفايات "كورونا" بين الحين والاخر داخلها.وبينوا ايضا تعرض فرق الدفن، لشتى مخاطر العدوى اثناء تنقلاتهم الى المستشفيات لنقل ضحايا فيروس "كورونا" وقيامهم بجميع ترتيبات وضع الجثث في الاكياس وتعقيمها ثم دفنها بالمقابر.يذكر ان وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ قد تقدم بطلب الى وزارة الصحّة لإدراج الأعوان البلديين الذين يباشرون عملهم في علاقة مع المواطنين والمكلفين بمجالات النظافة والمشرفين على عمليات الدفن، ضمن القائمة ذات الأولوية للتمُتع باللقاح ضد جائحة "كورونا"، حسب ما تم اعلام الجامعة العامة، للعُمّال البلديين الاسبوع المنقضي.