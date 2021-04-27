تظاهرة "السينما في حومتنا" تزور قرى الأطفال "آس أو آس"

سعيا منها لتكريس مبدإ "الثّقافة للجميع" وبالشراكة مع مشروع تفنن تونس الإبداعية، تنظّم الجامعة التّونسية لنوادي السينما تظاهرة السّينما في حومتنا في نسخة استثنائية تحت شعار "السّينما في قريتنا".وتنطلق هذه التظاهرة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين، اليوم 27 أفريل وتتواصل إلى غاية شهر جوان القادم. وستحط التظاهرة الرّحال في قرى أطفال (SOS) بكل من تونس (قمّرت) والمحرس (صفاقس) وأكودة (سوسة) وسليانة. وستكون الانطلاقة مع أطفال قرية الأطفال بقمّرت من 27 أفريل إلى 1 ماي.ويتألّف برنامج التّظاهرة من محطّتين: ورشة لتكوين الأطفال في كلّ قرية، وعروض للأفلام التي سيتمّ انتاجها ونقاشها بإشراف مختصّين.وتهدف الورشات إلى تكوين حوالي 100 طفل في قرى الأطفال الأربع وتأطيرهم في مجال صناعة أفلام التّحريك بتقنية "STOP MOTION" في ورشة "إيديّات صغار" التي تنطلق من الفكرة إلى التنفيذ لتتوّج بعد ذلك بالعرض والنّقاش، ما يساهم في تكوين الشّخصية الفكريّة والجمالية للطّفل من خلال تشكيل وصناعة صوره ومشاهده الخاصة، وتحويل أفكاره المجرّدة إلى حقيقة ملموسة يناقشها ويبرّر اختيارها.ويشرف على تأطير هذه الورشات الأربع التي تنطلق في شهر أفريل 2021، مختصّون في سينما التّحريك بمساعدة شبّان تمّ تكوينهم في ورشة تدريب المكوّنين في تقنية "STOP MOTION" وستنتظم الورشات بمعدّل ورشة في كلّ قرية لمدّة 5 أيّام تتوّج بعرض الأعمال ونقاشها.وستختتم التّظاهرة بعروض الأفلام داخل قرى الأطفال الأربع، وستكون هذه المحطّة فرصة لعرض أفلام التّحريك التي أعدّها الأطفال في الورشات إضافة إلى عرض باقة من أفلام الأطفال التي ستكون مشفوعة بحلقات النّقاش داخل القرى التي تسعى الجامعة التونسية لنوادي السّينما إلى تنشيطها وجعلها فضاءات جاذبة للثّقافة وللسّينما من خلال خلق نواتات إبداعية في كلّ قرية أطفال ستزورها تظاهرة السّينما في حومتنا التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل الذوق الفني للأطفال وإثارة فضول المتفرج عبر النقد وتحليل الإبداعات السمعية والبصرية.وسيجتمع أطفال كلّ قرية في نهاية التّظاهرة لمشاهدة أفلامهم التي صنعوها بحضور أصدقائهم وإطارات قريتهم وفريق مشروع السّينما في حومتنا الذي سيؤمّن عرض الأفلام وإدارة الحوار مع الأطفال ودفعهم إلى التّعبير.وللتّعريف بالمشروع ودعوة الأطفال للمشاركة في الورشات وحضور العروض ينظّم فريق السّينما في حومتنا لقاءات مباشرة مع أطفال القرى الأربع التي ستشملها التّظاهرة في إطار أيّام مفتوحة لتقديم التّظاهرة وتعريفهم بمختلف محطاتها وأهدافها ومواعيدها وتحفيزهم على المشاركة من خلال عرض ملخّصات للنّسخة الأخيرة من التّظاهرة التي شملت 12 جهة من شمال البلاد إلى جنوبها بين جويلية وسبتمبر 2020.