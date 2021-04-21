انهاء اعتصام إذاعة "شمس أف أم" بعد التوصل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة

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قررت الأطراف النقابية بإذاعة "شمس أف أم" المصادرة، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، رفع الاعتصام الذي استمر لمدة 38 يوما بمقر الإذاعة، على إثر التوصل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة.وقد تقرر إثر الجلسة، وفق بيان مشترك للإتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعيين مفوض للتسيير اليومي لإذاعة "شمس أف أم" في بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، والتعهد باستخلاص مستحقات العاملين في الإذاعة إلى حين التفويت فيها.كما تم الاتفاق على إنهاء إجراءات التفويت في غضون شهر من تاريخ اليوم، خاصة وأن مسار التفويت في مراحله الأخيرة، مع الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل التقنية في انتظار التفويت.وقد حضر جلسة العمل، وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ترأسه الأمين العام المساعد سامي الطاهري، ووفد عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترأسه نائب رئيس النقابة أميرة محمد، وحضر من الجانب الحكومي المستشار المكلف بالإعلام والاتصال بديوان رئيس الحكومة مفدي المسدي، ومحمد وحادة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.يُذكر أن وقفة احتجاجية، انتظمت يوم 15 أفريل الجاري، أمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، للتنديد بالتعيينات المسقطة بالوكالة وبإذاعة "شمس أف أم" وبالاقتحام الأمني لمقر (وات) يوم 13 أفريل الجاري، لفرض تنصيب كمال بن يونس بالقوة العامة، وكذلك للدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام.وقد رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، شعارات منددة باقتحام مقر (وات) والاعتداء على الصحفيين والعاملين بها، وبفرض حنان الفتوحي على رأس إذاعة "شمس أف أم"، وبالتعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية والمصادرة، وبتدخل بعض الأحزاب لفرض تعيين أشخاص بعينهم. ودعا المحتجون إلى تحييد وسائل الإعلام عن التجاذبات السياسية والحزبية.