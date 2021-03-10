شركة استغلال وتوزيع المياه تؤكد سلامة المياه المنتجة في كافة مركبات المعالجة ومطابقتها للمواصفات التونسيّة

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أكّدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الأربعاء، على سلامة المياه المنتجة في كافة مركبات المعالجة، ومطابقتها للمواصفات التونسيّة وحرصها على المتابعة اليوميّة لسلامة المياه الموزعة والتدخل الحيني عند الاقتضاء.ويأتي توضيح الشركة، وفق بلاغ صادر عنها، على خلفيّة ما تم تداوله بشأن الوضع البيئي لوادي باجة إحدى روافد سد سيدي سالم.وأوضحت الشركة في ذات السياق، أنّ شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال توفّر، بمقتضى اتفاقية تبرم كل ثلاث سنوات، الحاجيات من المياه الخام للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه لتزويد حرفائها بمناطق تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس، وذلك بعد معالجتها طبقا للتقنيات والأساليب المعتمدة بكافّة بلدان العالم.ويتم التزود من هذه المياه انطلاقا من قنال مجردة الوطن القبلي، الذي تجمع فيه مياه أهم سدود الشمال، وتشرف عليه شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، عبر مأخذين يوجد الأوّل على مستوى منطقة العقبة لتزويد مركب المعالجة بغدير القلة بطاقة إنتاج 600 ألف م3 في اليوم والثاني على مستوى منطقة بلي بولاية نابل لتزويد مركب المعالجة ببلي بطاقة انتاج 400 ألف م مكعب في اليوم.وتمر عملية معالجة المياه الخام عبر مراحل فالتصفية الأوليّة فالتخثير والتكثيف والترشيح والتعقيم النهائي قبل ضخ المياه باتجاه خزانات التوزيعاستعمال تقنية إذا لوحظ ارتفاع في نسبة المواد العضوية في المياه الخامكما تقع حسب الشركة، مراقبة المياه الخام على مستوى مدخل المركبين من طرف المصالح المختصة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإجراء التحاليل يوميا، ويتم إجراء هذه التحاليل خلال كل مراحل المعالجة إلى حين ضخ المياه المنتجة إلى خزانات التوزيع المتواجدة بمختلف المناطق المعنية.وذكرت الشركة انه تم سنة 2020 إجراء 21293 تحليل بمركب معالجة المياه بغدير القلة، و1472 تحليل بمركب معالجة المياه ببلي، كانت نتائجها مطابقة للمواصفات التونسية NT09-13 بالنسبة للمياه الخام، وبالنسبة للمياه الصالحة للشرب.NT09-14أما بالنسبة لسنة 2021 وإلى حد اليوم فقد تم إجراء 5060 تحليلا بالنسبة لمركب المعالجة بغدير القلة، و128 تحليلا بالنسبة لمركب المعالجة ببلي.ولضمان سلامة المياه قبل توزيعها للحرفاء، تقوم الشركة باء عادة تعقيم المياه المعالجة على مستوى خزانات التوزيع، والقيام بمتابعة يومية لراسب الكلور الحر بالمياه في كافة الشبكات، علاوة علىرفع عينات من المياه الموزعة يوميا وبكامل تراب الجمهورية وفقا لبرنامج مسبق يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان لكل منظومة طبقا للمواصفات التونسية(NT09-14)يتم تحليلها بمخابر الشركة أو بمخابر مصالح الصحة العمومية عبر اتفاقيات مبرمة للغرض في اغلب الولايات.كما تم رفع حوالي 50000 عيّنة خلال سنة 2020 في كامل تراب الجمهوريّة أثبتت التحاليل البكتريولوجية مطابقتها للمواصفات المذكورة بالتوازي مع المراقبة الذاتية، التّي تقوم بها مصالح الشركة، كما تتكفل مصالح وزارة الصحة بمراقبة المياه الموزعة بكامل تراب الجمهورية، بدون سابق إعلام وفق نص البلاغ.يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي، كلّف كل من وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسّسات العموميّة ذات الصلة، بتقديم تقرير حول مسألة " تلوّث مياه سد سيدي سالم" في أجل لا يتجاوز 48 ساعة (منذ الإثنين 8 مارس 2021).واعتبر المرصد التونسي للمياه اعداد التقرير يتنزل في خانة "الشعبويّة المقيتة"، خاصّة، وأنّ دراسات أنجزتها وزارة البيئة والفلاحة وتقارير وأعمال صحفيّة تؤكد هذا التلوّث.يذكر أن تحقيقا استقصائيا أنجز حول تلوّث وادي مجردة صدر فى سبتمبر 2020 بوكالة تونس إفريقيا للأنباء تحت عنوان "تلوّث بيولوجي وكيميائي يخنق وادي مجردة شريان الحياة فى تونس والجزائر" كان وراء إثارة مسألة "تلوّث مياه سد سيدي سالم"، الذّي لعدد كبير من التونسيين.