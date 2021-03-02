سليانة: القيام بسلسلة من الدورات التكوينة لفائدة أكثر من 300 عون صحة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح

وات -

ذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير بأنه تم منذ منتصف شهر فيفري المنقضي، القيام بسلسلة من الدورات التكوينة لفائدة أكثر من 300 عون صحة بما في ذلك إطارات طبية وشبه طبية وتقنيينن وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيحوأضاف الصغير ل(وات) أن حملات تحسيسية انطلقت بمراكز الصحة الأساسية خاصة بالوسط الريفي لحث المواطنين على التسجيل في منظومة التلاقيح، واضاف أنه تم إعداد سلسلة التبريد، وضبط إستراتيجية التلاقيح، وإختيار 11 مركزا بمختلف المعتمديات، فضلا عن تحديد الفرق التي ستقوم بعمليتي التسجيل والتلقيح، ولفت الى انه سيتم يوم غد الإربعاء تنظيم عملية بيضاء تحاكي حملة التلقيح بحضور كافة المتدخلينواعتبر من جهة اخرى ان الوضع الوبائي بالجهة "مستقر" كسائر الولايات الأخرى من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات وعدد المقيمين بالمستشفيات الجهوية والمحلية، مشددا على أن هذا الإستقرار "نسبي" مما يستوجب على الجميع الإلتزام بقواعد البروتكول الصحي وكافة الإجراءات الوقائية إلى حين بلوغ مرحلة التلقيحوذكر انه تم منذ بداية الجائحة إلى غاية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2762 حالة إيجابية من بينهم 120 حالة وفاة .