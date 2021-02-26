تطاوين : مشروع نموذجي للتصرف في النفايات في بلدية ذهيبة

وات -

تحصّلت مؤخرا بلدية ذهيبة الحدودية من ولاية تطاوين على دعم مالي وفني من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في اطار مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة يتمثل في مشروع نموذجي في مجال التصرف في النفايات تم امضاء اتفاقية بشانها بين رئيس بلدية ذهيبة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.ويهدف هذا المشروع غير المسبوق في الجهة حسب ما افاد به رئيس البلدية مختار العامري مراسل (وات) في الجهة الى تعصير عملية جمع ورفع النفايات في مواعيد مضبوطة تمكن المتساكنين من معرفة مواقيت مرور شاحنات البلدية وفق جدول زمني محدّد.وقال ان هذا المشروع المقدرة كلفته بحوالي مائتي الف دينار يمكن البلدية من مائتي حاوية ومنظومة اعلامية مع اجهزة GPS لتطوير الخدمات المقدمة من طرف البلدية تجاه المواطنين في مجال رفع والتصرف في النفايات المنزلية من خلال استعمال التقنيات الحديثة لمتابعة عملية رفع النفايات وتدعيم اليات التجميع و10 اقفاص لجمع القوارير البلاستيكية.وأضاف رئيس البلدية أن المركز منح فلاحي المنطقة عشرة الاف شتلة زيتون انطلقت عملية توزيعها عليهم بحساب 340 شتلة لكل فلاح، وتجهيز وكهربة 29 بئرا سطحيّا ومقر المجمع الفلاحي بالمقسم بالطاقة الشمسية.وكان المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد قد ساعد عدة فلاحين في وقت سابق على استغلال ابارهم وتجهيزها بالطاقة الشمسية على طول الشريط الحدودي مع ليبيا.