المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة يتسلم الوحدة الجديدة المزدوجة "كوفيد 19 انعاش"

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تسلمت ادارة المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة من جمعية المهندسين المعماريين الوحدة المزدوجة "كوفيد 19 انعاش" بعد ان استكملت كل اشغالها واصبحت جاهزة لايواء مرضى فيروس كورونا في مرحلة اولى على ان تخصص هذه الوحدة في وقت لاحق عند تعافي الوضع الصحي الى قسم للانعاش بما يعزز خدمات المستشفى .وقد تم انجاز هذا المشروع بمجهود شعبي ومدني اضطلعت فيه جمعية المهندسين وجمعية جربة للتنمية المستدامة ونقابة الاطباء الخواص وعدد من المتدخلين ادوارا مهمة سواء من حيث التصميم والبناء والتجهيز وذلك بكلفة فاقت مليونا و700 الف دينار وفق منسق المشروع وممثل جمعية جربة للتنمية المستدامة فرحات بن تنفوس.وقد تطلب انجاز هذا القسم مدة استغرقت 10 اشهر وهو سيمكن من الاحاطة بمرضى كوفيد والمساعدة على تخطي ازمة كورونا لالسيما ان جزيرة جر ية كانت من اكبر المناطق تضررا وانتشارا للوباء بولاية مدنين وفق رشاد بن جمعة عضو جمعية المهندسين المعماريين.وياتي هذا المشروع في اطار العمل على تجديد هياكل مستشفى الصادق المقدم وسيتم تعزيزه بالامكانيات البشرية اللازمة ليكتمل المشروع بعد ان تم تدعيمه مؤخرا ب8 عناصر بشرية لتنضاف الى الموارد البشرية المتوفرة سابقا بقسم الكوفيد وذلك في انتظار زوال ازمة كوفيد ليتحول الى قسم انعاش وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة بمدنين جمال الدين حمدي.وتبلغ طاقة استيعاب هذا القسم 16 سريرا وقد تم تجهيزه بكل المعدات الضرورية على ان يتم نقل المرضى اليه من قسم كوفيد القديم بقسم الاستعجالي غدا الاثنين حسب مدير المستشفى سالم عيسى الذي افاد بان وزارة الصحة اذنت بانتداب 8 اعوان فيما تم انتداب منذ ازمة كورونا 12 عونا بعقود لمدة 3 اشهر قابلة للتجديد الى جانب انتداب طبيبين مختصين احدهما في الامراض الصدرية والاخر في العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء مشيرا الى ان هذا القسم سيخصص لتسيير خدماته 12 اطارا شبه طبي وطبيبين قائلا "ان الاشكال يبقى في عدم توفر اطار طبي مخصص بصفة قارة لهذا القسم" .وقد اعرب اطباء القطاع الخاص عن استعدادهم لدعم قسم "كوفيد انعاش" الجديد سواء بشريا او ماديا لتفادي اي نقص قد يسجله مؤكدين الحرص على معاضدة القطاع العمومي الذي يبقى مقوما رئيسيا للصحة بالجزيرة وفق الدكتور رؤوف اللباسي .ويذكر ان عدد المقيمين بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة قد تراجع الى 5 مرضى حاليا بعد ان بلغ في الايام الماضية عدد المقيمين به 22 مريضا توزعوا بين قسم كوفيد وقسم الاستعجالي وفق ما ذكره لوات مدير المستشفى سالم عيسى.