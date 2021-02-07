اريانة: مسيرة سلمية لشباب قلعة الاندلس للمطالب بتوفير الامن والمرافق الصحية

وات -

انطلقت صباح اليوم الاحد من ساحة "الرميلة" بمعتمدية قلعة الاندلس من ولاية اريانة، مسيرة سلمية لشباب المنطقة ومكونات المجتمع المدني المحلي، للمطالبة بتعزيز الامن وتوفير المرافق الصحية الضرورية والاسراع في انجاز المشاريع التنموية المعطلة لتحسين ظروف العيش بالاحياء والتجمعات السكنية بالمنطقة.وحسب ما افاد به المنسق العام للمسيرة الشبابية حسان طوبان صحفية (وات) فان المسيرة "تاتي احتجاجا على تردي الاوضاع الصحية بمعتمدية يقطنها اكثر من 30 الف ساكن في غياب قسم استعجالي مجهز وسيارة اسعاف مجهزة خصوصا بعد وفاة احد شباب المنطقة طعنا جراء خلاف مع احد اصدقائه، حيث لم يتسن اسعافه لانعدام التجهيزات الطبية اللازمة وطول المسافة باعتبار ان اقرب نقطة اسعاف تبعد نحو 30 كلم عن المدينة" وفق تعبيره.كما طالب شباب قلعة الاندلس، والي اريانة "بعقد جلسة عمل عاجلة مع اعضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة اريانة والمديرين الجهويين للنظر في امكانية توفير الموارد البشرية اللازمة لتفعيل مركز الحماية المدنية بالمنطقة واحداث مركز استمرار ليلي للامن بساحة "الرميلة"، للسهر على امن المواطنين خصوصا مع تفشي مظاهر الجريمة والمخدرات في الاونة الاخيرة، الى جانب الاسراع بانجاز كافة المشاريع التنموية المعطلة بالمنطقة" حسب قولهم.وقد تجمع العشرات من الشباب وممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني المحلي على غرار الكشافة التونسية والهلال الاحمر التونسي وجمعيات ناشطة في المجالات التنموية والبيئية والشبابية بالساحة الرئيسية لمدينة قلعة الاندلس المعروفة بساحة "الرميلة" قبل الانطلاق في اتجاه مقر معتمدية المكان، رافعين شعارات تندد بالتهميش الذي تعانيه المنطقة، ومطالبين بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الامن.