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باجة: المكاتب الجهوية لعدد من الاحزاب تصدر بيانا مشتركا للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين فى التحركات الاخيرة

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 44 ث
وات - أصدرت المكاتب الجهوية لعدد من الاحزاب في باجة مساء أمس بيانا مشتركا الى الراي العام الوطنى والجهوى للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الاخيرة بالجهة ورد تحت شعار "وأنت تنام الآن في بيتك تذكّر انّ هناك أطفالا ينامون في السجن بدلا عنك".

وصرّح رفيق الغانمي المنسّق الجهوى للتيار الشعبي في باجة لــ(وات) ان البيان ورد تفاعلا مع الاوضاع العامة وطنيا وجهويا ومع الايقافات التىى شملت عددا من الاطفال وقد أمضى على البيان حزب التيار الشعبي وحزب العمال والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطنيين الموحّد.
وحمّل البيان الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية ما اعتبره "التفريط فى السيادة الوطنية للبلاد وتحويل حياة المواطن الى جحيم نتيجة غلاء الاسعار وتزايد البطالة فى صفوف الشباب بكامل الولاية وهو ما دفع الشباب المهمّش الى التظاهر والاحتجاج ".


وأدان االبيان سياسة الايقافات التى طالت حتى الاطفال القصر حسب نصه، مطالبا بالافراج الفوري عن الموقوفين والعمل الجاد على حل مشاكل البطالة .

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219576

Mandhouj  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 14h 19m |           
كمواطن أتمنى للجميع الخير ..

ثم كل الأطراف يجب أن تتحمل مسؤوليتها .. استدراج القصر للتخريب و النهب و الإضرار بالملك العام و الخاص ، لم يكن من التمكن من العدالة الاجتماعية أبداً .

الأغلبية في المجتمع تدين سياسات الحيف و التهميش التي مارستها و تمارسها دولة الإستقلال .. حتى هي اليوم مسروقة من طرف لوبيات الفساد .. و المواطن يعاني ..

أتمنى أن تعالج الحكومة بعض الأولويات الإجتماعية في أقرب وقت .. و الأهم أن تصيغ من جديد استراتيجية تنموية نعالج عبرها البطالة ، و نفتح قطاعات الأنشطة الإقتصادية الإستثمار و لا نتركها حكرا لمجموعات صغيرة .. دون سياسات استعجالية و سياسات كبرى ذات أهداف واضحة ، لا يمكن إخراج بلادنا و شعبنا من المعاناة .. كذلك إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد ..

يجب أن لا نترك دولتنا للتلاعب ... كما ضروري وضع منوال جديد للتنمية و لتوزيع الثروة، ضروري أيضاً الاسراع بإستكمال المسار الدستوري بالكامل ..

يلزم العقل و الوطنية و ثقافة خدمة المجتمع، يفرضوا أنفسهم .

ثم الجميل في البيان أنه يدين تقصير كل الحكومات السابقة بما فيها حكومة الفخفاخ، حيث كان لحركة الشعب و التيار الديمقراطي القول الفصل .. و لا ننسى ما فعلوه في اهلنا في الجنوب و كيف استدرجوا القوات الأمنية في قمع كبير لسكان عدة مدن ... الاعتراف بالذنب فضيلة ، لكن يمكن أن يكون استبلاه للعقول أيضاً .. فللشباب خاصة أن لا يسقط في الخطابات الشعبويون ليستدرجوه ، و يوظفوا طاقاته في التدمير عوض البناء .



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