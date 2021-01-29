باجة: المكاتب الجهوية لعدد من الاحزاب تصدر بيانا مشتركا للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين فى التحركات الاخيرة

وات -

أصدرت المكاتب الجهوية لعدد من الاحزاب في باجة مساء أمس بيانا مشتركا الى الراي العام الوطنى والجهوى للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الاخيرة بالجهة ورد تحت شعار "وأنت تنام الآن في بيتك تذكّر انّ هناك أطفالا ينامون في السجن بدلا عنك".وصرّح رفيق الغانمي المنسّق الجهوى للتيار الشعبي في باجة لــ(وات) ان البيان ورد تفاعلا مع الاوضاع العامة وطنيا وجهويا ومع الايقافات التىى شملت عددا من الاطفال وقد أمضى على البيان حزب التيار الشعبي وحزب العمال والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطنيين الموحّد.وحمّل البيان الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية ما اعتبره "التفريط فى السيادة الوطنية للبلاد وتحويل حياة المواطن الى جحيم نتيجة غلاء الاسعار وتزايد البطالة فى صفوف الشباب بكامل الولاية وهو ما دفع الشباب المهمّش الى التظاهر والاحتجاج ".وأدان االبيان سياسة الايقافات التى طالت حتى الاطفال القصر حسب نصه، مطالبا بالافراج الفوري عن الموقوفين والعمل الجاد على حل مشاكل البطالة .