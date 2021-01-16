السيرة الذاتية لوزير الداخلية المقترح وليد الذهبي

وات - ولد وليد الذهبي، المقترح لمنصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي، في العاصمة في 30 جويلية 1975، وهو متحصل على الإجازة من المعهد الأعلى للتصرف بتونس، وشهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة.
وقد تقلّد الذهبي العديد من المسؤوليات في الوظائف العليا في الدولة، من بينها مراقب عام للمصالح العمومية، وخبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ومدير عام خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي.
وقد عين وليد الذهبي كاتبا عاما للحكومة في 28 سبتمبر 2020.
كما شغل في إطار التعاون الفني مهاما رقابية في دولة قطر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد تقلّد الذهبي العديد من المسؤوليات في الوظائف العليا في الدولة، من بينها مراقب عام للمصالح العمومية، وخبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ومدير عام خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي.
وقد عين وليد الذهبي كاتبا عاما للحكومة في 28 سبتمبر 2020.
كما شغل في إطار التعاون الفني مهاما رقابية في دولة قطر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218806