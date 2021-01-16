السيرة الذاتية لوزير الداخلية المقترح وليد الذهبي

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 19:23 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - ولد وليد الذهبي، المقترح لمنصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي، في العاصمة في 30 جويلية 1975، وهو متحصل على الإجازة من المعهد الأعلى للتصرف بتونس، وشهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة.

وقد تقلّد الذهبي العديد من المسؤوليات في الوظائف العليا في الدولة، من بينها مراقب عام للمصالح العمومية، وخبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ومدير عام خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي.


وقد عين وليد الذهبي كاتبا عاما للحكومة في 28 سبتمبر 2020.
كما شغل في إطار التعاون الفني مهاما رقابية في دولة قطر.

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