رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم - الترجي الى دور المجموعات

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تاهل الترجي الرياضي بصعوبة الى دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عقب تفوقه على اهلي بنغازي الليبي 3-2 اليوم الاربعاء بملعب رادس في اياب الدور الثاني.وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.وانتظر فريق الاحمر والاصفر الدقيقة 87 لحسم مصير التاهل الى دور المجموعات عندما سجل علاء المرزوقي هدف الفوز 3-2.وافتتح الترجي الرياضي باب التسجيل بواسطة غيلان الشعلالي من ركلة جزاء في الدقيقة 18 قبل ان يعدل سعيد النايلي النتيجة في الدقيقة 60 لفائدة اهلي بنغازي.ثم منح محمد علي بن رمضان الاسبقية مجددا للترجي الرياضي في الدقيقة 63 الا ان اهلي بنغازي عدل النتيجة 2-2 من ضربة جزاء سجلها عبد الله العرفي.وعقب هذه الخسارة سيشارك اهلي بنغازي في الدور التمهيدي الاخير لمسابقة الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.