منوبة: التشجيع على الاستعمال الفلاحي للمرجين للتخفيف من التلوث البيئي وتواصل العمل لتوفير موقع لتركيز مصب جهوي

وات -

حررت مصالح الرقابة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة ضمن حملة مراقبة في ولاية منوبة خلال الفترة المتراوحة بين 30 نوفمبر و بداية ديسمبر الجاري، 05 محاضر في حق معاصر من اجل تصريف مادة المرجين في الوسط الطبيعي والتلويث البيئي والإضرار بالمنظومات الطبيعية وفق معطيات الوكالة.واثارت هذه المخالفات الجدل من جديد، حول سبل تصريف مادة المرجين او ما يعرف ايضا ب"الزيبار" وهو ماء أسود اللون ناتج من عملية عصر الزيتون، وذلك في ظل عدم توفر مصب جماعي لتصريف مادة المرجين بالجهة، بعد اغلاق المصب الوحيد منذ اكثر من ثلاث سنوات بجبل ميانة بطبربة.ورغم محدودية كميات المرجين لموسم الزيتون الحالي، والتي لم تتجاوز ال04 الاف متر مكعب، الناتجة عن تراجع الانتاج لهذه السنة من الزيتون بحوالي 75 بالمائة ومن الزيت إلى 800 طن خلال هذا الموسم مقابل 3 آلاف طن خلال الموسم الفارط.وتم تشغيل 11 معصرة فقط من جملة 16 معصرة بالجهة تقدر طاقة التحويل الجملية بها 700 طن يوميا وبطاقة خزن قدرت ب1860 طنا منها 03 معاصر تقليدية.وقد افرزت عملية التحويل لكميات الزيتون المنتجة خلال هذا الموسم عن قرابة 04 الاف م3 من مادة المرجين الخام لهذا الموسم، اكد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رضا بلحاج ل"وات" انها لم تطرح اي اشكال بيئي لهذا الموسم وان بعض الكميات القديمة المخزنة بالمعاصر قد تكون هي مصدر الاشكال.واضاف ان المندوبية بذلت مجهودا كبيرا في الخمس السنوات الاخيرة لتثمين مادة المرجين وتحسين استغلالها كسماد بغابات الزيتون والأشجار المثمرة، والتاكيد المتواصل للفلاحين وأصحاب المعاصر على أهمية هذه المادة في القطاع الفلاحي ودورها في تسميد الزياتين وتحسين المردودية والحفاظ على التربة وقد اسفرت كل هذه المجهودات، وفق ذات المصدر، عن تسجيل تطور في المساحات من 40 هكتارا خلال موسم 2016-2017 الى 260 هكتارا خلال الموسم الفلاحي المنقضي، كما ان المندوبية دأبت منذ الخمسة مواسم الماضية على تثمين مادة المرجين في غراسات الزياتين والأشجار المثمرة بإعتماد طريقة الفرش بمعدل 50 م 3 في الهكتار، وفق قوله.وأشرفت في إطار لجنة جهوية تشمل كل من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ودائرة الموارد المائية ودائرة التربة ودائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية كمنسق ومشرف للعملية بهدف الإستعمال حسب الطرق الفنية والقانونية المنصوص عليها بالأمر عدد 1308 بتاريخ 26 فيفري 2013.وبين انه كإجراء عملي لهذه العملية، يتم التنسيق بين أصحاب المعاصر والفلاحين الراغبين في تثمين هذه المادة وذلك في إطار عقد يحدد مسؤولية كل طرف، واشار الى تجاوب الفلاحين مع التجربة واستحسانهم لها نظرا للمردود الإيجابي على تحسين نوعية التربة والرفع في الإنتاج كما وكيفا.واكد ان وفرة الانتاج في الزيتون دفعت احيانا الى اقتراح مجمع احتياطي للخزن باحد المعاصر بالبطان، فيما تم خلال المواسم المنقضية فرش كل كميات المرجين المفرزة واستعمالها في التسميد الفلاحي دون الحاجة الى مصب للتصريف.واشار الى ان هذا الاستعمال الواسع للمادة، لم يمنع اللجنة الجهوية من البحث عن موقع لتركيز مصب مراقب يستجيل للشروط المطلوبة بعد اغلاق المصب الوحيد بجل ميانة الذي بات يشكل تهديدا بسبب امكانية تسرب المرجين الى المائدة المائية.وتشكل كميات المرجين القديمة المخزنة بالجوابي والخزانات الخاصة بالمعاصر، اشكاليات مع كل موسم جديد رغم استعمالهم المكثف للمادة في مزارع الزيتون الخاصة بهم وتقديمها لبقية الفلاحين بالمناطق القريبة، الامر الذي يفسر الالتجاء الى تصريفها بمجاري الاودية والوسط الطبيعي دون ادراك لمؤثراتها السلبية على المائدة المائية.وقد اكدت الدراسات احتواء هذه النفايات السائلة الناتجة عن عصر حبوب الزيتون، على مواد عضوية وأبرزها الفينولات المتعدّدة الحلقات ونيتروجينية وكحولية خطرة، وهو ما يجعل تركيز الوكالة الوطنية لحماية المحيط مضاعفا خلال هذ الفترة لمراقبة محيط المعاصر وتكثيف العمليات الرقابية.يذكر ان اللجنة الجهوية الخاصة بمعاينة المعاصر، قد قامت بزيارات ميدانية قبل انطلاق موسم جني الزيتون بالجهة، واشارت في تقريرها في اكتوبر المنقضي الى وجود كميات من المرجين القديم بمصبات 04 معاصر بالجديدة ووادي الليل وبرج العامري، واوصت بتفريغها وجهر وتنظيف الاحواض من فواضل الموسم الفارط، كما تطرقت اللجنة القطاعية للتنمية المستدامة، إلى الوضعية البيئية للمعاصر وطرحت الإشكاليات وسبل معالجة التلوث الناتج عن المعاصر المنتصبة بالجهة.