حادثة وفاة الطبيب بالمستشفى الجهوي بجندوبة تستأثر بتدخلات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة

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مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021

استأثرت حادثة وفاة الطبيب المقيم اختصاص جراحة عامة بدر الدين العلوي بالمستشفى الجهوي بجندوبة جراء سقوط مصعد المستشفى الوحيد الذي كان بوضع استخدام انتقادات جل أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشتهم لميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 في الجلسة العامة اليوم الجمعة واستنكر النواب عدم مبالاة وزارة الصحة بالمطالب المتكررة لإيلاء المستشفى الجهوي بجندوبة العناية التي يستحقها خاصة وأنه يفتقر إلى عدة تجهيزات و يعاني من بنية تحتية مهترئة على غرار المصعد الذي تسبب في وفاة الطبيب وأوضح النواب في تدخلاتهم أن جميع المصاعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة معطبة تماما و لا تعمل و قد عاين وزير الصحة لدى الزيارة التي أداها مؤخرا للمستشفى كل ذلك كما اطلع على وضعية هذا المستشفى وجملة النقائص المسجلة لكنه لم يتخذ أي اجراءات فعلية لتجاوز هذه الوضعية على حد تعبيرهم مشيرين الى أن خطة مدير مستشفى جندوبة لا زالت شاغرة إلى حد اليوم حيث يفتقر هذا المرفق إلى من يشرف على تسييره مما فتح المجال إلى عدة تجاوزات وشدد النواب على ضرورة فتح تحقيق حول هذه الحادثة و محاسبة جميع المقصرين في أداء واجباتهم وتحميلهم المسؤولية ودعا أحد النواب في هذا الخصوص الى ضرورة أن يقدم كل من وزير الصحة ووالي جندوبة استقالتهما من منصبيهما فضلا عن المبادرة بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي بسبب تقصيرهما الذي أدى إلى وفاة الطبيب وأكد النواب أن حالة مستشفى جندوبة ليست استثناء حيث تعاني جل المؤسسات الاستشفاية بمختلف ولايات الجمهوية من وضعية مزرية تحتاج الى تدخلات عاجلة والى التسريع بتفعيل جميع الاجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لهذه "المعاناة"، حسب توصيفهم واعتبر النواب أن ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 والتي لا تتجاوز 5 بالمائة من ميزانية الدولة غير كافية بالمرة و لايمكن أن توفر الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي بالبلاد مشددين على ضرورة الترفيع فيها يشار الى أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان أعلنت عن الدخول اليوم في اضراب حضوري لكافة الطلبة و الأطباء الداخليين و المقيمين في الطب مع ايقاف الأنشطة الاستشفائية و التوجه لكليات الطب على الساعة العاشرة من صباح اليوم حيث سيتم اقرار نهج التصعيد عبر الاجتماعات العامة و أعلنت المنظمة في بيان لها اليوم أن هذه القرارات ستكون بداية لسلسلة من تحركات متواصلة من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته و اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مستشفى عمومي آمن وخدمة صحية لائقة معلنة الحداد من أجل روح فقيد الوطن الطبيب بدر الدين العلويشرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وعدد من اطارات الوزارة وتبلغ ميزانية الوزارة للسنة المقبلة 2885 مليون دينار أي بزيادة بـ13.4 بالمائة وتمثل ميزانية وزارة الصحة 5،5 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2021 وتصل نفقات التأجير في الميزانية بنحو 2177 مليون دينار، في حين تم رصد اعتمادات بقيمة 415 مليون دينار فقط لميزانية الاستثمار في الوزارة وكان وزير الصحة اعتبر خلال جلسة استماع تم عقدها يوم 26 نوفمبر الماضي في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار "غير كافية" ودعا وزير الصحة فوزي مهدي خلال تلك الجلسة إلى تخصيص تمويل إضافي لميزانية وزارة الصحة بعنوان الاستثمار لسنة 2021 بقيمة 268 مليون دينار زيادرة على الاعتمدات التي رصدتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حتى تتمكن من تنفيذ برامجه لاسبما فيما بتعلق بالتصدي لجائحة كورونا ومن المتوقع أن يتم الشروع خلال سنة 2021 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات حول مكافحة الأمراض غير السارية، والشروع في تنفيذ الاسترايتيجية الوطنية لصحة الأم والوليد، وإنجاز المرحلة الثالثة من الحوار المجتمعي حول الصحة في أفق 2030 كما يتنظر خلال سنة 2021، أن يقع الانطلاق في إنجاز المستشفيات الممولة في اطار التعاون الدولي على غرار المستشفى الجامعي بالقيروان والمستشفيات الجهوية بسبيبة (القصرين) والجم (المهدية) والمستشفيات متعددة الاختصاصات بولايتي قفصة وسيدي بوزيد وغيرها.