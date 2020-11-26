فيلم "نور" لريم النخلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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تم اختيار فيلم "نور" للمخرجة التونسية ريم النخلي للمشاركة في المسابقة الرسمية لأفلام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي ستقام من 2 إلى 11 ديسمبر القادم.ويروي هذا الفيلم القصير قصة "آدم" و"نور" أخوين يستعدان للقاء والدهم الغائب عنهما منذ فترة في أحد الأماكن المنعزلة في المدينة ومن هناك تنطلق أحداث الشريط القصير، وفق ماورد في ملخص الفيلم .ويلعب كل من الممثلين نور الهدى الحباسي وأيوب الباهي ووسام بومنجيل أدوار البطولة في هذا الفيلم الذي يحمل عنوان آخر باللغة الفرنسية وهو "une journée presque ensoleillée".وريم النخلي هي مخرجة تونسية درست في المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة ، حيث كان مشروع تخرجها بالمعهد في شكل فيلم بعنوان "La luna" استطاعت أن تحصد به ثلة من الجوائز على غرار الجائزة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية سنة 2011.وواصلت النخلي إثر ذلك دراستها الجامعية بإيطاليا أين تحصلت على شهادة ماجستير اختصاص سينما وتلفزة وإنتاج متعدد الوسائط.كما أنتجت أول فيلم قصير لها سنة 2017 بعنوان "رنيم" لتنجز بعده ثاني فيلم قصير "نور" سنة 2020.