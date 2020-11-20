الترجي التونسي يتعاقد مع اللاعب التونسي السويسري نسيم بن خليفة لمدة موسمين

وات - تعاقد الترجي الرياضي التونسي مع المهاجم التونسي السويسري نسيم بن خليفة لموسمين حتى موفي جوان 2022 وخضع اللاعب صباح اليوم للفحص الطبي حسب ما افاد به النادي.
ولعب نسيم بن خليفة لعدة فرق سويرسرية وتركية و المانية وكان اخرها غراس هوبرس زوريخ السويسري حتى شهر اوت الماضي.
انضم بن خليفة الى مختلف اصناف منتخبات سويسرا.
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ولعب نسيم بن خليفة لعدة فرق سويرسرية وتركية و المانية وكان اخرها غراس هوبرس زوريخ السويسري حتى شهر اوت الماضي.
انضم بن خليفة الى مختلف اصناف منتخبات سويسرا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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