توزر: المهرجان الدولي للشعر بتوزر يحتفي بدورته الأربعين من 24 الى 26 ديسمبر

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تقام الدورة الاربعون للمهرجان الدولي للشعر بتوزر من 24 الى 26 ديسمبر المقبل وفقا لبرتوكول صحي يراعي الخصوصيات الصحية التي يفرضها انتشار وباء كورونا وذلك فق ما أعلنه مدير المهرجان عادل بوعقة ملاحظا أن جميع الفعاليات تنتظم في فضاءات مفتوحة في واحة توزر.وأضاف مدير التظاهرة أن الدورة الجديدة ستسند جائزتين للشعراء الشبان هي جائزة الشابي لأدب الشباب تشرف عليها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى جانب جائزة الكتاب النقدي تسند لفائدة الكتاب النقدي الأول حيث تتولى دار القلم طباعة ونشر العمل الفائز وتمكين الفائز من 150 نسخة وتتولى الدار توزيع بقية النسخ.ويتوزع برنامج التظاهرة على ثلاثة أيام من خلال مجموعة من القراءات الشعرية يؤثثها شعراء تونسيون وجلسات علمية وورشات يشرف على تنظيمها مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر تتناول تجربة يوسف رزوقة في الكتابة وورشات في الفن المسرحي والمطالعة مخصصة للتلاميذ والطلبة وورشة رسم.ويؤثث الفنان عادل بوعلاق سهرة موسيقية رفقة نبراس شمام في سهرة تقدم وصلات من الموسيقى الملتزمة فيما يشارك شعراء أجانب من 19 بلدا من القارات الخمس في فقرتي الافتتاح والاختتام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعقد لقاءات افتراضية مباشرة عبر شبكة الانترنات وعرض نصوص مصورة لهم.وأشار مدير المهرجان الى أن التظاهرة تسعى الى خلق حركية ثقافية وسياحية باعتبار أنها تتزامن مع العطلة المدرسية بالنظر الى استضافة عديد الأسماء الوطنية من عالم الكتابة والشعر وتأمين بث مباشر عبر الانترنات لفعالياته في جميع البلدان المشاركة افتراضيا.