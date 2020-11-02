بن عروس-كورونا: تسجيل 88 حالة إصابة جديدة و6 وفايات إضافية

وات -

أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والحدّ من انتشاره، محمد بن خليفة، في تصريح لـ " وات" ، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية بن عروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الجهة منذ بداية الجائحة الى 3196 إصابة.من جانبه، ذكر مدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، فتحي اللطيف، لـ"وات" انه تم تسجيل 6 حالات وفاة بين يومي السبت والاحد موزعة على حالتي وفاة بكل من مدينتي حمام الانف ورادس، وحالة بكل من مدينتي بومهل والمحمدية.هذا وغادر مركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية 25 شخصا من بين المقيمين بالمركز الذي مازال يضمّ لحد اليوم 103 مقيمين.