بن عروس-كورونا: تسجيل 88 حالة إصابة جديدة و6 وفايات إضافية

وات - أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والحدّ من انتشاره، محمد بن خليفة، في تصريح لـ " وات" ، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية بن عروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الجهة منذ بداية الجائحة الى 3196 إصابة.
من جانبه، ذكر مدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، فتحي اللطيف، لـ"وات" انه تم تسجيل 6 حالات وفاة بين يومي السبت والاحد موزعة على حالتي وفاة بكل من مدينتي حمام الانف ورادس، وحالة بكل من مدينتي بومهل والمحمدية.
هذا وغادر مركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية 25 شخصا من بين المقيمين بالمركز الذي مازال يضمّ لحد اليوم 103 مقيمين.
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من جانبه، ذكر مدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، فتحي اللطيف، لـ"وات" انه تم تسجيل 6 حالات وفاة بين يومي السبت والاحد موزعة على حالتي وفاة بكل من مدينتي حمام الانف ورادس، وحالة بكل من مدينتي بومهل والمحمدية.
هذا وغادر مركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية 25 شخصا من بين المقيمين بالمركز الذي مازال يضمّ لحد اليوم 103 مقيمين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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