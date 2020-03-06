سوسة: برمجة 20 رحلة جوية غير منتظمة بين مطار وهران الدولي ومطار المنستير خلال الموسم السياحي القادم

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- من المنتظر ان تؤمن الخطوط الجوية الجزائرية خلال الفترة من 17 جويلية الى بداية شهر سبتمبر القادم 10 رحلات غير منتظمة بين مطار وهران الدولي بالغرب الجزائري ومطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وفق ما أكده اليوم الجمعة ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بوهران سعد الخميري.وأضاف المسؤول بالديوان الوطني للسياحة بوهران لوات على هامش زيارة ميدانية من 5 الى 9 مارس الجاري ل10 صحفيين جزائريين يمثلون مختلف وسائل الاعلام بمنطقة وهران لعدد من المعالم السياحية بسوسة ان الخطوط الجوية التونسية ستؤمن كذلك 10 رحلات جوية غير منتظمة من مطار وهران الدولي نحو مطار المنستير الدولي خلال نفس الفترة, واكد ان هذا البرنامج يندرج في اطار مزيد التسويق للوجهة التونسية وخصوصا لولاية سوسة كوجهة سياحية متميزة ومطلوبة جدا في الغرب الجزائري وكذلك لدعم السوق الجزائرية التي تاتي في المرتبة الثانية في ترتيب الأسواق السياحية الوافدة على جهة سوسة القنطاوي وشدد المسؤول بالديوان الوطني للسياحة بوهران ان السوق الجزائرية تبقى السوق السياحية التي لا غنى عنها لاسيما في ظل بعض الظروف الطارئة وباعتبار ان بلادنا تعد أقرب وجهة سياحية للسائح الجزائري وتعدّ بالنسبة له الأفضل باعتبار أنّها تتماشى وميزانيته .